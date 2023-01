Lo spettacolo della NEVE sull’Italia si inizia ad intravedere dai Satelliti NASA | FOTO

MeteoWeb

La neve che è caduta copiosa nei giorni scorsi sull’Italia inizia ad intravedersi per la prima volta nelle immagini satellitari. Spettacolari le fotografie scattate oggi dal satellite Aqua della NASA (immagini MODIS) nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo.

L’Italia è ancora ricoperta da molte nubi che ostacolano la visibilità del suolo, ma si inizia a vedere chiaramente la neve abbondante al suolo sulle Alpi, intorno al lago di Garda, nel basso Piemonte, in Sardegna e nell’Appennino centrale tra Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo, nelle poche zone del Paese che oggi hanno avuto qualche ora di sole e quindi cielo sereno in cui è stato possibile immortalare il suolo dallo Spazio.

Queste stesse immagini saranno ancor più belle e affascinanti nei prossimi giorni, soprattutto da Martedì in poi, quando il tempo schiarirà in tutt’Italia e – dopo le ulteriori abbondanti nevicate attese domani – lo Stivale mostrerà il suo volto invernale più bello, quello con estesi tratti del Paese ricoperti dalla neve.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: