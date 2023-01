Stasera l’incontro tra la Luna e il gigante del Sistema Solare

MeteoWeb

Nuova congiunzione nel cielo di gennaio. Stasera occhi puntati in direzione Ovest-Sud/Ovest per un incontro cosmico: nelle prime ore della notte potremo ammirare la Luna vicino al gigante del Sistema Solare, Giove. La congiunzione avverrà nella costellazione dei Pesci.

Quali pianeti sono visibili a gennaio

Per quanto riguarda l’osservabilità dei pianeti del Sistema Solare nel mese di gennaio, Mercurio si può scorgere sull’orizzonte orientale prima dell’alba. Venere sarà visibile sempre più a lungo la sera sull’orizzonte occidentale. Marte rimane visibile per buona parte della notte: culmina verso Sud e poi ridiscende verso Sud/Ovest. Giove si può ammirare nelle prime ore della notte, da Sud/Ovest, fino al tramonto sull’orizzonte occidentale. Difficile scorgere Saturno, sempre più basso sull’orizzonte occidentale, nella costellazione del Capricorno. Urano (visibile per mezzo di telescopio) culmina a Sud nelle prime ore della sera. Nettuno è osservabile (per mezzo di telescopio) nella prima parte della notte sull’orizzonte occidentale.

Quali costellazioni sono visibili a gennaio

In riferimento alle costellazioni, volgendo chi occhi al cielo in direzione Nord scorgiamo attorno alla stella polare, nell’Orsa Minore, Cassiopea, Cefeo, il Dragone, l’Orsa Maggiore e la Giraffa.

A est troviamo i Gemelli, il Cancro e il Leone.

A ovest si avviano al tramonto l’Ariete e i Pesci.

Domina il cielo il cacciatore Orione, accompagnato dai suoi due cani: Cane Maggiore, dove troviamo Sirio, ed il Cane Minore, dove brilla Procione.