Storica ondata di GELO in Giappone: -36°C, 620cm di NEVE e 200km/h di vento, stravolti tutti i record storici | FOTO

Il Giappone sta vivendo un’incredibile ondata di gelo siberiano che sta stravolgendo tutti i record di freddo, neve e vento del Paese. L’ondata di gelo è arrivata in Giappone dopo aver battuto i record di freddo della Siberia, con -63°C, e della Cina con -53°C, nei giorni scorsi. Per il Giappone oggi è una giornata davvero storica: la più fredda, nevosa e ventosa almeno degli ultimi 50 anni. Molti i record assoluti battuti sia in termini di temperature che per quanto riguarda la neve e il vento. Spettacolari le immagini che arrivano dal Paese del Sol Levante sommerso dalla neve, come possiamo osservare nella fotogallery scorrevole in alto. Ma vediamo la situazione meteo con tutti i record nel dettaglio.

La temperatura più bassa è stata quella del Monte Fuji, che stamani ha raggiunto i -36,1°C sulla sua vetta a 3.775 metri di altitudine sul livello del mare. Un’altitudine certamente elevata per il vulcano, che però si trova alla stessa latitudine di Tripoli (Libia) e che infatti molto raramente ha raggiunto valori simili nella storia. Per il Fuji, infatti, quella di oggi è la 4ª temperatura più bassa in assoluto dall’inizio delle registrazioni che risale al 1932, ed è anche la 2ª temperatura più bassa della storia del mese di gennaio dopo il record mensile di -37,3°C che risale al gennaio 1997. Il record assoluto, invece, è di -38,0°C e risale al febbraio 1981: oggi è stato in ogni caso avvicinato moltissimo. I -36,1°C odierni sono in ogni caso la temperatura più bassa di tutto il Giappone nel 21° Secolo, oltre ad essere la 9ª temperatura più bassa da sempre nella storia del Giappone e la più bassa in assoluto dal 1985 ad oggi. Quindi era da 38 anni che in Giappone non avevamo un picco così freddo.

Per molte località del Paese, però, è stato il giorno più freddo in assoluto specie nella zona centro/settentrionale del Giappone. E’ ad esempio il caso di Yoneoka (Distretto di Jōetsu, Prefettura di Niigata) piombata a -13,0°C, e di Tobishima (Distretto di Ama, Prefettura di Aichi) che ha raggiunto i -8,3°C, in entrambi i casi sulla costa. Record assoluto anche a Kousa-machi (prefettura di Kuamoto) con -9,0°C: è un dato clamoroso perchè siamo nell’estremo Sud del Giappone, alla stessa latitudine de Il Cairo. Complessivamente, decine di stazioni meteorologiche della rete ufficiale JMA hanno stravolto il loro precedente record storico.

Oltre al gelo, si sono verificate le più intense nevicate della storia: a Sugadaira sono caduti 51cm di neve in 12 ore, a Tsuyama sono caduti 44cm di neve in 12 ore, a Kaminagata sono caduti addirittura 74cm di neve in 12 ore e 93cm di neve in 24 ore. In tutti questi casi, mai nella storia di queste località era stata registrata una nevicata così intensa. Complessivamente l’altezza della neve ha raggiunto i 294cm ai 925 metri di altitudine della località turistica di Sukayu, ma il dato più clamoroso in assoluto è quello di 620cm alla diga del Monte Hiuchi (800 metri di altitudine sul livello del mare) nella prefettura di Niigata, la più colpita dalle nevicate.

Record assoluto anche per il vento, che ha raggiunto i 201km/h ad Attoko, i 167km/h a Nakatane, i 146km/h a Isesaki. Nel primo caso è record assoluto della storia, negli altri due si tratta del record mensile di gennaio.

Le immagini che arrivano dal Giappone in queste ore sono davvero impressionanti e suggestive: abbiamo raccolto le migliori per MeteoWeb nella fotogallery scorrevole in alto.