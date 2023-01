Città sommerse da acque alluvionali, auto inghiottite da voragini: 17 morti e tempeste senza tregua in California | FOTO

MeteoWeb

Voragini hanno inghiottito auto e acque alluvionali hanno sommerso città: la California è devastata da settimane da una serie di potenti tempeste, e sembra non sia prevista tregua. Milioni di residenti sono interessati da allerte per alluvione, a quasi 50mila è stata ordinata l’evacuazione e più di 110mila case e aziende si sono ritrovate senza elettricità a causa di forti piogge, fulmini, grandine e frane. Almeno 17 persone sono morte a causa delle tempeste iniziate alla fine del mese scorso, secondo quanto ha riferito il governatore Gavin Newsom durante una visita a Capitola, sulla costa di Santa Cruz, duramente colpita dalle onde la scorsa settimana.

I decessi includono un camionista e un motociclista morti martedì mattina quando un albero è caduto su di loro sulla Highway 99 nella San Joaquin Valley vicino a Visalia, ha confermato la California Highway Patrol.

L’ultima tempesta, iniziata lunedì, ha scaricato oltre 45 cm di pioggia nelle montagne della California meridionale e ha seppellito le stazioni sciistiche della Sierra Nevada con più di un metro e mezzo di neve. Cadute di massi e frane hanno bloccato le strade e le piogge torrenziali hanno trasformato sezioni di autostrade in corsi d’acqua. I fiumi in piena hanno sommerso le case e gli abitanti delle piccole comunità inondate di acqua e fango sono rimasti isolati.

Le acque esondate dal Bear Creek hanno inondato parti della città di Merced e della vicina Planada, una piccola comunità agricola lungo un’autostrada che porta al Parco Nazionale di Yosemite. Le case sono finite sott’acqua e le auto sommerse.

L’ultimo fiume atmosferico – un lungo pennacchio di umidità che si estende nel Pacifico che può far cadere quantità eccezionali di pioggia e neve – ha iniziato ad allentare la presa in alcune aree, ma nelle prossime ore è previsto l’arrivo di altre piogge nel Nord della California, e un nuovo sistema dovrebbe insistere da venerdì fino al 17 gennaio.

Il National Weather Service ha emesso un’allerta meteo per inondazioni fino a martedì per l’intera area della baia di San Francisco, insieme alla valle del Sacramento e alla baia di Monterey. Raffiche a 141 km/h sono state registrate nelle montagne a Nord di Los Angeles. Una voragine ha inghiottito due auto in una strada di Los Angeles, intrappolando due automobilisti che hanno dovuto essere soccorsi da una squadra di vigili del fuoco. Un’altra voragine ha danneggiato 15 case nella comunità rurale di Orcutt, nella contea di Santa Barbara.

Nella ricca comunità balneare di Montecito, 128 km a Nord/Ovest di Los Angeles, gli ordini di evacuazione sono stati revocati martedì per circa 10mila persone, tra cui il principe Harry, Oprah Winfrey e altre celebrità. Alla comunità era stata ordinata l’evacuazione nel 5° anniversario di una frana di fango che ha ucciso 23 persone e distrutto più di 100 case.