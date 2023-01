Terremoti, mappe della sismicità: a dicembre in Italia oltre 1500 scosse

MeteoWeb

Sono stati 1518 gli eventi localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dal 1 al 31 dicembre 2022, un numero inferiore rispetto al mese di novembre, con una media che scende da 53 a circa 48 terremoti al giorno. Dei 1518 eventi registrati, soltanto 275 hanno avuto una magnitudo pari o superiore a 2.0, rispetto agli oltre 400 del mese di novembre. Anche i terremoti di magnitudo pari o superiore a 3.0 sono stati in calo, ne sono stati registrati 35, solo 4 gli eventi di magnitudo pari o superiore a 4.0. Ricordiamo che il precedente mese era stato caratterizzato dalla sequenza sismica localizzata nel Mar Adriatico al largo della Costa Marchigiana Pesarese che ha fatto registrare oltre 600 terremoti a novembre ed è proseguita in questo mese di dicembre con oltre 160 eventi (magnitudo massima Mw 3.6 e Mw 3.9, il giorno 8 dicembre). Il terremoto di magnitudo maggiore a dicembre è stato localizzato il 4 dicembre Mw 4.5 alle Isole Eolie , da ricordare anche due eventi di magnitudo ML 4.0 e ML 4.1 avvenuti il 29 dicembre in Mar Tirreno Meridionale.

A questo link si trova l’estrazione dal portale terremoti.ingv.it di tutti gli eventi sismici avvenuti in Italia e in aree limitrofe nel mese di dicembre 2022.

Le mappe, insieme ad altri prodotti del monitoraggio, sono disponibili sul sito dell’Osservatorio Nazionale Terremoti e sul Portale Web dell’INGV.