Terremoto, a Malta la scossa più forte dello sciame sismico: paura anche in Sicilia | LIVE

Grande paura questa sera a Malta per un terremoto di magnitudo 5.6 ad appena 9km di profondità registrato nelle acque a Sud dell’isola alle ore 20:55. Nell’isola dei Cavalieri la popolazione è scesa in strada per lo spavento, mentre protezione civile e vigili del fuoco hanno avviato le attività di verifica di eventuali danni. La scossa è stata distintamente avvertita in Sicilia: a Siracusa, Noto, Lentini, Vittoria, Ragusa, Gela, Augusta, Modica, Floridia e persino Catania. Segnalazioni di risentimento sismico, seppur più lieve, anche da Palermo e Bagheria.

Quella di stasera è la scossa più forte dello sciame sismico iniziato il 18 gennaio nelle profondità marine tra Malta e la Libia, alla pari di quella analoga per magnitudo 5.6 della sera del 24 gennaio. Complessivamente le scosse sono state centinaia, di cui ben sette di magnitudo superiore a 4.0.