Forte scossa di terremoto a Malta: magnitudo 5.6, paura anche in Sicilia | LIVE

Un’altra scossa di terremoto è avvenuta alle 21:25 di questa sera a Malta. Numerose le segnalazioni giunte alla redazione di MeteoWeb, non solo dall’isola, ma anche dalla Sicilia sudorientale, in particolare da Ragusa, Siracusa e Catania dove questa scossa è stata distintamente avvertita. In base ai dati forniti dall’INGV, è stata di magnitudo 5.6 e si è prodotta a 15.6km di profondità.

Prosegue, dunque, lo sciame sismico che da giorni si sta verificando a sud di Malta. E anzi si intensifica: la scossa di stasera è stata in assoluto la più forte di tutta la serie. Inoltre, rispetto alla localizzazione delle scosse dei giorni scorsi nelle acque tra Malta e la Libia, la scossa di stasera come una precedente di ieri mattina è più a Nord, proprio a ridosso di Malta e quindi anche più vicina alla Sicilia come possiamo osservare nella mappa a corredo dell’articolo.

Di seguito l’elenco completo delle scosse dall’inizio dello sciame: