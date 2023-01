MeteoWeb

Una scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa, alle 07:00, in Romagna, in particolare in provincia di Forlì-Cesena e Ravenna. Secondo l’INGV si è trattato di un sisma magnitudo ML 3.5: l’epicentro è stato localizzato a 3 km Nord da Gambettola (FC), mentre l’ipocentro ad una profondità di 16 km.

Il terremoto è stato preceduto da un sisma più lieve, magnitudo 2.1 alle 06:22. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.