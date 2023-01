Torna la neve in Alto Adige, 18 cm a Rio Pusteria | FOTO

MeteoWeb

La prima delle perturbazioni che in questi giorni attraverseranno l’Alto Adige ha riportato la neve anche a quote più basse, accompagnata da un calo delle temperature. A Rio Pusteria la scorsa notte sono caduti 18 cm di neve, a Terento 13 cm, a Racines 9 cm, a Casies 8 cm e a Brunico 6 cm, come riporta il meteorologo provinciale Dieter Peterlin.

I vigili del fuoco di Falzes sono intervenuti per un camion che era rimasto bloccato sulla neve. A Bolzano le strade e i marciapiedi sono a tratti ghiacciati, ma finora non si segnalano incidenti.

Domani pomeriggio sono attese deboli nevicate, alle quote più basse la neve sarà mista a pioggia.

