Sud degli USA flagellato da tornado: almeno 7 morti tra Alabama e Georgia | FOTO

Un tornado ha colpito con violenza il Sud degli Stati Uniti provocando la morte di almeno 6 persone nell’Alabama centrale e una in Georgia. Il direttore della gestione delle emergenze nella contea di Autauga, in Alabama, ha confermato 6 decessi nella comunità di Old Kingston, almeno 12 persone sono state ferite in modo serio e portate in ospedale. Diverse le case andate distrutte. A Jackson, in Georgia, il passeggero di un veicolo è deceduto dopo che un albero si è abbattuto sul veicolo.

Il governatore dell’Alabama, Kay Ivey, ha dichiarato lo stato di emergenza in 6 contee (Autauga, Chambers, Coosa, Dallas, Elmore e Tallapoosa), dove si sono registrati significativi danni infrastrutturali e privati.

Le tempeste interessano, oltre all’Alabama, anche Mississippi, Georgia, Tennessee, Florida, North Carolina e South Carolina.

La città di Selma, nella contea di Dallas (Alabama), interessata dallo stato di emergenza, ha subito “danni significativi“, ha detto il sindaco James Perkins, che ha invitato i residenti a evitare di spostarsi e a tenersi alla larga dalle linee elettriche interrotte.