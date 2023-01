Scenari incantevoli in Toscana: tanta neve sull’Appennino, in Casentino e Alto Mugello | FOTO

MeteoWeb

“Nevica copiosamente sui rilievi dell’Appennino, Casentino e Alto Mugello. Nevicate fino ai 200 metri di quota. Il sistema di Protezione civile sta operando per garantire la viabilità. Al momento nessuna criticità particolare. Fiocchi anche ad Arezzo, Volterra (Pisa) e nel Chianti, obbligo dotazioni invernali e prudenza“: è quanto ha reso noto il presidente della Regione Toscana. Su Casentino e Valtiberina il manto bianco sfiorerebbe il mezzo metro. Imbiancate anche Arezzo e la Valdichiana.

