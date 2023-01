Tumori: nuovi risultati contro il cancro a seno, polmoni e colon

MeteoWeb

Nuovi passi avanti contro il tumore al seno, al colon e al polmone grazie a tre importanti risultati per la ricerca sul cancro ottenuti e pubblicati da gruppi di ricercatori sostenuti da Fondazione Airc. Uno studio, pubblicato su Nature Materials e coordinato da Giorgio Scita in una collaborazione tra Ifom e l’Università di Milano, ha scoperto che il passaggio delle cellule tumorali dallo stato solido allo stato liquido è alla base della formazione di metastasi nel carcinoma mammario intraduttale, che rappresenta il 20% di tutti i tumori al seno, e si può sfruttare questo stesso meccanismo come arma per attivare il sistema immunitario e quindi combattere il tumore. Un meccanismo che si rivela dunque un efficace alleato dell’immuniterpia. I risultati dello studio sono stati ottenuti in laboratorio grazie ad “avatar” di tumori mammari; la prossima sfida sarà confermare i risultati in indagini con pazienti.

All’Istituto europeo di oncologia è stato invece scoperto un nuovo marcatore per le recidive del tumore al colon retto. I ricercatori, coordinati da Luigi Nezi, hanno individuato un gruppo di cellule immunitarie in grado di individuare i pazienti affetti da cancro al colon-retto che sono più a rischio di ripresa della malattia, e che necessitano quindi di cure mirate. I risultati della ricerca sono stati recentemente pubblicati sulla rivista Nature Communications. La recidiva di questo tumore, il terzo più diagnosticato al mondo, riguarda circa il 40% dei pazienti.

E’ stato scoperto, infine, anche un importante meccanismo molecolare che rende il tumore al polmone resistente alla chemioterapia. Un gruppo di ricerca coordinato da Fabrizio Bianchi della Fondazione Irccs Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo ha scoperto che un gruppo di microRNA, minuscole molecole che regolano sia l’espressione dei geni che svariati meccanismi nelle cellule tumorali, è presente in concentrazioni anomale nelle lesioni metastatiche resistenti alla chemioterapia. Questo studio, pubblicato su Journal of Hematology and Oncology, è un passo ulteriore verso la comprensione della biologia e della genetica del cancro del polmone e delle alterazioni che lo rendono resistente alla terapia convenzionale, aprendo così la strada allo sviluppo di nuove e più efficaci strategie terapeutiche.