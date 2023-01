L’ultimo tramonto dell’Anticiclone: rosso fuoco sullo Stretto di Messina | FOTO

MeteoWeb

Si conclude tra le nubi e le più o meno ampie schiarite l’ultima giornata dell’Anticiclone nello Stretto di Messina: domani, dopo più di tre settimane, si concluderà questa parentesi così anomala dell’inverno caratterizzata da bel tempo continuo e caldo anomalo proprio a cavallo delle festività natalizie. E stasera nello Stretto l’Anticiclone sembra voler salutare tutti, regalando coloni e tonalità straordinari riflettendo sul mare piatto il rosso del cielo dopo il tramonto. Una calma che già domani sera sarà un lontano ricordo vista l’entità della violenta burrasca in arrivo.

