Spettacolo Umbria: a Norcia la nevicata più intensa degli ultimi 20 anni, ad Assisi i frati giocano a palle di neve | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un mantello bianco sulla statua di San Benedetto nella piazza a lui dedicata nel centro di Norcia è il simbolo della tanta neve caduta su gran parte dell’Umbria. E in particolare nella Valnerina a ridosso dell’Appennino già ferita dal sisma dove le casette dei terremotati sono “sommerse“. Al punto che una vecchia Fiat 500 è stata letteralmente ricoperta. La grande nevicata, una delle più importanti degli ultimi 15-20 anni, stando ai racconti della gente, ha rischiato di creare qualche problema anche alle impalcature e soprattutto alla copertura del cantiere per la ricostruzione della Basilica, tanto che gli addetti sono dovuti tornare all’opera per liberare le strutture.

Tra le casette Sae – raggiunte dall’ANSA – nonostante i disagi, c’è comunque buonumore. Alcuni cittadini sono all’opera per spalare la neve e liberare i vialetti. “Ci sono accumuli anche di 60-70 centimetri di neve”, raccontano le persone. I bambini più piccoli quasi si fa fatica a scorgerli tra il manto bianco, si distinguono solo per il loro vociare festoso mentre fanno a pallate. All’interno delle casette al momento non si registrano problemi, una giovane coppia a passeggio con la loro bimba di sette anni, conferma che “si sta caldi e non possiamo lamentarci”.

Per quanto riguarda la viabilità, non ci sono stati particolari disagi per le principali vie di comunicazione. Gli spazzaneve sono in azione dalle prime ore di lunedì. Più complicata la situazione per raggiungere le frazioni più lontane e a quote ben più alte di Norcia, dove in alcuni punti la neve ha toccato anche il metro di altezza.

Assisi: i frati giocano a palle di neve

“Cari fratelli e sorelle, è arrivata sorella neve“: è sorridente nel piazzale imbiancato davanti alla Basilica superiore di Assisi fra Rafael, francescano di origini brasiliane che insieme agli altri religiosi dalla comunità ha festeggiato l’arrivo della neve, scherzando e facendo a pallate. “Qui ad Assisi ci sta molto bene”, afferma fra Rafael. “E’ opportuno per…“, aggiunge sorridendo e mostrando una palla di neve. Che poi, al ritmo di musica, i frati cominciano a lanciarsi l’uno contro l’altro. In altre foto si vedono gli stessi frati fare un grande pupazzo di neve con tanto di scarpa e due ramoscelli come braccia.

Umbria, ad Assisi i frati giocano a palle di neve

Anche domani, le scuole resteranno chiuse ad Assisi. Il personale del Comune e le ditte incaricate stanno proseguendo nelle attività di verifica della viabilità, che è stata pressoché integralmente ripristinata, e nella sistemazione delle criticità, dovute in particolar modo alla abbondante neve caduta in centro storico e nella zona di espansione oltre che nelle frazioni di montagna, e ad alberi e rami caduti su strade e marciapiedi, ma anche in prossimità di alcune scuole.

Nella giornata di domani, si provvederà al controllo in particolare di queste criticità, oltre a liberare i tratti stradali ancora interessati da neve. Si sta intervenendo su rami appesantiti e alberi caduti e in incombente crollo in varie zone del comune, ad Assisi capoluogo e nelle frazioni di Santa Maria degli Angeli e Petrignano, lungo la circonvallazione e lungo le provinciali e regionali in particolare nelle frazioni di montagna. Diversi guasti alla rete elettrica, nella zona di montagna (Paradiso, Metola, Monte l’Abate, Madonna dei Tre Fossi), oltre a zone di Torchiagina e Santa Maria degli Angeli: su tutte le situazioni sta intervenendo l’Enel, con ripristini già avvenuti e altre riparazioni in corso nelle prossime ore, a paradiso saranno apposti gruppi elettrogeni per ripristinare l’alimentazione elettrica. Si continua a lavorare con i servizi operativi, la polizia locale, la protezione civile, l’Afor, la Provincia di Perugia per liberare integralmente le strade dalla neve, e rimuovere il più possibile rischi e criticità. Domani mattina dalle 5 i servizi operativi saranno in campo con lo spargimento di sale nelle aree più critiche.

Maltempo Perugia: Polizia stradale e volanti impegnate per la sicurezza della viabilità

La nevicata che dalla scorsa notte ha colpito la provincia di Perugia ha fatto registrare tanti disagi. Tra controlli e soccorsi ai cittadini in difficoltà, i poliziotti della Questura di Perugia, della Polizia Stradale e dei Commissariati non si sono arresi e sono scesi in campo per garantire a tutti la necessaria sicurezza. Nella mattinata odierna, a causa dell’abbassamento delle temperature e all’intensificarsi delle nevicate in tutto il territorio provinciale, sono stati numerosi i disagi segnalati e i conseguenti interventi di soccorso pubblico.

Gli agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Città di Castello hanno riscontrato particolari criticità lungo il tratto della E-45 in località Verghereto, dove tutta la notte le pattuglie hanno fatto da safety car per regolare la velocità del traffico e permettere il passaggio dei veicoli. Nella mattinata, la situazione è ulteriormente peggiorata e, per questo motivo, la strada è stata chiusa alla circolazione con la predisposizione di un’uscita obbligatoria a Sansepolcro e filtraggio dei mezzi pesanti in località Pierantonio con successiva deviazione sull’autostrada A1. Tantissimi sono stati poi i soccorsi del Distaccamento della Polizia Stradale di Foligno sulla Strada Statale 77 Var, in località Colfiorito, dove tanti automobilisti sono rimasti in panne o hanno avuto notevoli difficoltà a causa della neve. La viabilità, però, in questo tratto di strada, è rimasta aperta.

Altre forti nevicate si sono registrate sulla Strada Statale 318 Var, nei pressi di Valfabbrica, dove la viabilità è stata interrotta e le pattuglie della Sezione della Polizia Stradale di Perugia insieme al personale Anas hanno lavorato tutta la mattinata per riaprire al traffico la strada che è stata chiusa all’altezza di Pianello. Disagi anche a Foligno dove le Volanti del Commissariato sono intervenute sia in via del Roccolo che in via Monte Pagdora per via del crollo di alcuni alberi che, cadendo rovinosamente sulla carreggiata, hanno imposto la chiusura al traffico. Interventi anche in via Maestà Donati per auto in panne.

Anche il territorio di Spoleto è stato interessato dalle forti nevicate che hanno provocato disagi sulla Strada Statale Flaminia, lungo il valico della Somma, che è stato interrotto per buona parte della mattinata a causa di alcuni mezzi pesanti che sono rimasti bloccati sulla carreggiata. Sul posto è intervenuto personale delle volanti, della Polizia Locale, della Polizia Stradale di Terni, della Guardia di Finanza e dell’ANAS che hanno disciplinato il traffico per consentire le manovre necessarie a riaprire la viabilità.

Anche a Perugia sono stati diversi gli interventi dell’Ufficio Prevenzione Generale e soccorso Pubblico per auto in difficoltà e caduta di rami; dai primi riscontri non si evidenziano feriti. La Polizia di Stato ricorda a tutti gli automobilisti di osservare alcuni importanti accorgimenti: la neve e il ghiaccio nascondono insidie soprattutto sulle strade. Si raccomanda la massima prudenza alla guida e il rispetto dell’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali. Si ricorda, inoltre, che prima di mettersi in viaggio, per non incorrere nei disagi provocati dalle intemperie, è importante informarsi sulle condizioni di viabilità. A tal fine, molto utile è il sito della Polizia di Stato dove è possibile consultare il piano neve, con le informazioni utili sulla circolazione stradale in situazioni di criticità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: