Un metro di neve sul Gennergentu, interviene turbina per liberare le strade

La neve caduta nei giorni scorsi nel Nuorese, ha causato disagi a Fonni, nella strada che porta del Bruncuspina, a causa dell’accumulo che in alcuni punti ha raggiunto il metro di altezza sulle cime del Gennargentu. I mezzi del Comune sono intervenuti oggi per liberare la carreggiata fino a 1.300 metri. Inoltre, per aprire la strada ai turisti che vogliono arrivare fino in cima, è intervenuta anche una turbina dell’Anas, richiesta dall’amministrazione comunale.

