Usa: first lady operata per un basalioma, “tutto procede bene”

MeteoWeb

L’intervento chirurgico per rimuovere un basalioma sopra l’occhio destro della first lady Jill Biden “sta procedendo bene e come si prevedeva“. E’ quanto reso noto dalla Casa Bianca. Stamane il presidente aveva accompagnato la moglie al Walter Reed National Military Medical Center di Bethesda, Maryland, per l’intervento.

La first lady ha “un gonfiore e un livido al viso ma è di buon umore e si sente bene” e nelle prossime ore tornerà alla Casa Bianca. Lo afferma la diagnosi medica resa nota dalla sua portavoce Vanessa Valdivia.

I basaliomi, però, a differenza di quanto previsto, erano due. Uno sopra l’occhio destro e uno nella parte sinistra del petto, scoperto nella fase pre-operazione. Il tessuto cancerogeno, secondo il medico, è stato interamente rimosso. Incisione anche per togliere una piccola lesione ben circoscritta sulla palpebra sinistra, il cui tessuto sarà esaminato al microscopio.