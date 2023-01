Forte vento in Piemonte: sfiorati i 150km/h sul Gran Paradiso, 130km/h in Val Susa | VIDEO

MeteoWeb

Vento quasi a 150km/h oggi nel parco del Gran Paradiso, in Piemonte, per lo scontro tra una saccatura atlantica in transito verso i Balcani e l’alta pressione presente sulle coste africane. La rete di stazioni meteo di Arpa ha registrato raffiche a 145,8km/h sulla Gran Vaudala, tra Piemonte e Valle d’Aosta, 127,8km/h a Giaglione (Torino), in Valle di Susa. A Susa vento vicino ai 70km/h.

Nel corso del pomeriggio di oggi, il vento dovrebbe spingersi fino alle pianure che fino alla prima mattinata era stato invece interessate da foschie e nebbie. Da martedì pomeriggio – spiega Arpa – “l’allontanamento della perturbazione verso est favorisce una generale attenuazione del vento e condizioni stabili“. Da mercoledì pomeriggio, “sui rilievi alpini le correnti si dispongono nuovamente da nordovest portando debole nevischio sulle creste alpine nordoccidentali e locali rinforzi nelle vallate adiacenti”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: