Un forte vento ha sferzato oggi la Toscana, in particolare la costa. Registrata una raffica di 109km/h a Calignaia, 72km/h a Viareggio, 61km/h a Pisa. Proprio a causa del vento forte, i Vigili del Fuoco hanno eseguito numerosi interventi oggi a Livorno e in provincia. In varie parti della città, soprattutto sul lato mare – spiegano i Vigili del Fuoco – sono stati una quindicina gli interventi tra alberi, cornicioni e persiane pericolanti. In provincia un intervento a Cecina e uno a Marciana Marina, sull’Isola d’Elba. Alberi pericolanti anche Vicarello e a Sassetta.

Maltempo Toscana: chiuse pinete e strade a Viareggio per precauzione

Chiuse in via precauzionale le pinete ed alcune strade a Viareggio (Lucca) a causa del perdurare del maltempo e la proroga fino a domani dell’allerta gialla. Lo rende noto l’amministrazione comunale, che raccomanda attenzione. Chiuse in via precauzionale via Fratti tra via Udine e via Zara, via Maroncelli all’altezza di via Venezia, la via Coppino nel tratto che va da via Nicola Pisano fino al semaforo con il viale dei Tigli.

