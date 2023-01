MeteoWeb

Se lo scenario meteo dell’Italia nelle prossime ore interessasse un territorio a cultura anglosassone, fosse europeo (le isole Britanniche) o americano (Canada o Stati Uniti d’America), l’allerta meteo sarebbe la notizia principale su tutti i giornali che parlerebbero di “perfect storm” evidenziando nel dettaglio l’entità del maltempo in arrivo nelle prossime ore. In Italia, invece, la notizia del giorno è l’arresto di Matteo Messina Denaro ma siamo certi che anche senza un fatto di cronaca così importante, molte altre più banali notizie di mera cronaca politica e persino gossip e varietà avrebbero preceduto i focus meteorologici nonostante una situazione così grave.

Eppure la “Tempesta perfetta” ci sarà davvero. A maggior ragione dopo gli ultimissimi aggiornamenti dai modelli, che hanno ulteriormente intensificato l’entità del maltempo in arrivo. Il Ciclone Polare che dal Circolo Polare Artico piomberà sul Mediterraneo raggiungerà il Nord Italia proprio domattina, posizionandosi sulle Alpi occidentali al confine Italia-Francia con un minimo di bassa pressione molto profondo, addirittura 983hPa. Questo scenario ciclonico alimenterà forte maltempo sin dal mattino al Nord, dove la neve cadrà copiosa fin in pianura soprattutto tra Lombardia ed Emilia, imbiancando Milano, Pavia, Lodi, Cremona e Piacenza. La neve più copiosa cadrà anche nell’entroterra ligure, sull’Appennino tosco/emiliano e, in modo più lieve, sul Piemonte specie orientale, spostandosi poi nel corso del pomeriggio/sera sul Nord/Est, dove però non riuscirà ad arrivare fin in pianura ma si fermerà sulle basse colline. Già oggi è arrivato il freddo con temperature in sensibile calo, domani sarà il turno della neve.

Contestualmente, una pioggia monsonica interesserà il Centro/Sud e in modo particolare Sardegna e Regioni tirreniche, dov’è alto l’allarme al punto che in Campania quasi tutti i comuni hanno disposto apposita ordinanza di scuole chiuse. In Campania c’è il rischio che cadano oltre 270–280mm di pioggia in 24 ore in aree già oggi interessate dalle prime precipitazioni (oggi spiccano i 39mm di Laceno, i 38mm di Cava de’Tirreni, i 32mm di Pannarano) con conseguenti pesanti eventi alluvionali, alimentati anche dal caldo anomalo che farà piovere anche fin sulle vette più alte dell’Appennino, e dal vento di libeccio che determinerà violente mareggiate su tutta la Regione ostruendo il regolare deflusso dei corsi d’acqua a mare.

Il vento soffierà con raffiche fino a 100km/h con un fetch impressionante, di svariate centinaia di chilometri sul Mediterraneo occidentale, tanto che il mar Tirreno andrà in tempesta con mareggiate furiose anche nel Lazio, in Toscana e nella Sardegna occidentale.

La neve cadrà copiosa anche sull’Appennino centrale, tra Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche, ma solo ad alta quota oltre i 1.500 metri di altitudine. Al Sud, invece, clima molto mite per il richiamo caldo prefrontale di libeccio che porterà le temperature fino a +20°C sulla Sicilia orientale, dove splenderà il sole.

Insomma, sarà una giornata meteorologicamente molto estrema per un’ondata di maltempo che su MeteoWeb seguiremo con un apposito speciale, e che sarà soltanto l’inizio di una settimana pazzesca, con maltempo persistente anche nei giorni successivi e ulteriori forti nevicate fin in pianura al Nord e da Giovedì a bassa quota anche al Centro/Sud. Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale con focus su ogni dettaglio del monitoraggio atmosferico: