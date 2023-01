La bomba di neve al confine Italia-Austria-Slovenia: accumuli eccezionali, scenari da fiaba a Lubiana | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Come ampiamente preannunciato nei giorni scorsi su MeteoWeb, la Slovenia s’è risvegliata stamani sotto una vera e propria “bomba di neve”. La neve ha imbiancato anche la Capitale Lubiana, dove al momento sono caduti 10cm di coltre bianca e sta continuando a nevicare con +0,7°C. Ricordiamo che la città sorge ad appena 290 metri sul livello del mare e molti avevano dubbi sul fatto che la neve potesse scendere così in basso, ma è nella natura dell’aria fredda polare marittima che possa nevicare abbondantemente anche con temperature ben superiori allo zero termico e la neve stanotte in Slovenia è arrivata persino in pianura, nei fondovalli interni del Paese. Ha nevicato praticamente ovunque, ad eccezione della costa.

Oltre 50cm di neve fresca nelle zone interne, su cui spiccano gli accumuli di Jesenice e Škofja Loka. Ma dalle località più colpite dalle nevicate non sono ancora arrivate immagini: molti centri sono isolati e nelle zone di montagna è caduto più di un metro di neve fresca. I pluviometri riportano 67mm di accumulo a Zadlog, 54mm a Davka, 52mm a Zgornja Sorica, 45mm a Zgornja Radovna, 42mm a Postojna.. Disagi per la neve in tutto il Paese con blackout elettrici, incidenti stradali, strade chiuse soprattutto nelle zone più colpite (Alta Carniola e Carinzia).

La spettacolare nevicata di Lubiana in diretta: le immagini dal Castello

Lo spettacolo della nevicata di stamani a Lubiana, la Capitale della Slovenia

La “bomba di neve” è stata straordinariamente sottovalutata dai meteorologi nei giorni scorsi, eppure ha interessato anche il territorio italiano in Friuli Venezia Giulia. Non ha raggiunto coste e pianure, dove comunque è arrivato il freddo con la pioggia (abbiamo +5°C a Udine e +6°C a Trieste, uno scenario tipicamente invernale), con abbondanti precipitazioni nelle zone più orientali della Regione dove sono caduti 44mm a Farra d’Isonzo, 43mm a Gradisca d’Isonzo, 40mm a Sgonico-Zgonik, 38mm all’Aeroporto di Gorizia e a Borgo Grotta Gigante, 22mm a Trieste. I nivometri regionali fanno registrare importanti accumuli nivometrici: 191cm a Livinal Lunc (Monte Canin), 79cm a Cason di Lanza, 73cm alla Sella di Sompdogna, 70cm a Malga Acomizza, 69cm a Passo Pramollo, 65cm a Fusine Alpe del Lago, 54cm a Bivacco Bianchi, 53cm a Fusine valico, 49cm al Passo Predil, 29cm Sgonico-Zgonikm a Cave del Predil, 28cm a Tarvisio,

Neve abbondante anche nell’Austria meridionale proprio al confine tra Italia e Slovenia: imbiancate le città di Villaco e Klagenfurt.