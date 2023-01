Le montagne del Friuli imbiancate dalla neve, mezzo metro a Tarvisio | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

L’aria fredda sta irrompendo sulle Alpi, con intense nevicate tra Slovenia e Friuli Venezia Giulia. I fiocchi hanno fatto la loro comparsa nella regione di Nord/Est nella notte: a Tarvisio si sono accumulati 50 cm. La precipitazione nevosa è stata intensa in montagna, in località come come Piancavallo, Sappada, Sella Nevea.

Oggi sarà una giornata all’insegna del maltempo su tutto il Friuli Venezia Giulia con cielo ovunque coperto, piogge intense, vento sulla costa e temperature più basse rispetto ai giorni scorsi soprattutto sui rilievi con -6°C sul Lussari e sullo Zoncolan. Le previsioni indicano per le prossime ore ancora cielo coperto e piogge e possibile neve anche a quote basse e sul Carso.

