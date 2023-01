Virgin Orbit pronta per il primo storico lancio dal Regno Unito

MeteoWeb

Virgin Orbit effettuerà oggi il primo lancio orbitale dal Regno Unito, una pietra miliare considerata l’inizio di una nuova era per l’industria spaziale del Paese.

In un briefing dell’8 gennaio allo Spaceport Cornwall, nel Sud/Ovest dell’Inghilterra, i funzionari di Virgin Orbit hanno dichiarato di essere negli ultimi preparativi per la missione “Start Me Up“, che dovrebbe decollare dallo spazioporto alle 23:16 del 9 gennaio. L’aereo Boeing 747 di Orbit volerà fino a un punto al largo della costa meridionale dell’Irlanda e dispiegherà il razzo LauncherOne circa un’ora dopo il decollo.

Dan Hart, amministratore delegato di Virgin Orbit, ha dichiarato durante il briefing che la società stava ancora monitorando il veicolo e le condizioni meteorologiche, ma non ha menzionato alcun problema specifico che potrebbe ritardare il lancio.

La missione Start Me Up posizionerà 9 payload in un’orbita eliosincrona per clienti governativi e commerciali, che includono il Ministero della Difesa del Regno Unito, lo U.S. Naval Research Laboratory, lo sviluppatore di satelliti polacco SatRevolution, le società britanniche Horizon Technologies e Space Forge e il governo dell’Oman.

Oggi il 6° lancio per Virgin Orbit

Il lancio è il 6° per Virgin Orbit, con i 5 precedenti decollati dal Mojave Air e Space Port in California. Il 6° sarà il primo lancio orbitale dal suolo del Regno Unito, che il governo britannico ha definito come un passo fondamentale nella crescita dell’industria spaziale del Paese.

Spaceport Cornwall è una delle numerose strutture di lancio proposte o in fase di sviluppo nel Regno Unito, tra cui Space Hub Sutherland nel Nord della Scozia che ospiterà i lanci di Orbex, e SaxaVord Spaceport nelle Isole Shetland che supporterà i lanci di aziende come ABL Space Systems e Skyrora.

Virgin Orbit non ha rivelato i suoi piani di lancio per il 2023 oltre la missione Start Me Up, ma i dirigenti hanno affermato a novembre che l’intenzione è raddoppiare il tasso di lancio del 2022. La società prevedeva di condurre 3 lanci nel 2022 ma ha chiuso l’anno con 2. All’inizio del 2022, la società prevedeva di effettuare 6 lanci durante l’anno, 2 dei quali dallo Spaceport Cornwall.