Hawaii, il vulcano Kilauea in eruzione: il cratere sommitale si illumina nella notte | FOTO

Il vulcano Kilauea, alle Hawaii, ha iniziato a eruttare all’interno del suo cratere sommitale nelle scorse ore: lo ha riferito lo US Geological Survey, meno di un mese dopo che lo stesso vulcano e il suo vicino più grande, il Mauna Loa, hanno smesso di emettere lava. L’Hawaiian Volcano Observatory ha rilevato un bagliore nelle immagini della webcam, indicando che il Kilauea aveva iniziato a eruttare all’interno del cratere Halemaumau nella caldera sommitale del vulcano.

La vetta del Kilauea si trova all’interno dell’Hawaii Volcanoes National Park e lontano dalle comunità residenziali.

Kilauea è uno dei vulcani più attivi del mondo. Ha eruttato l’ultima volta per 16 mesi a partire da settembre 2021. Per circa 2 settimane, a partire dal 27 novembre, le Hawaii avevano due vulcani che emettevano lava fianco a fianco, quando il Mauna Loa ha iniziato a eruttare per la prima volta in 38 anni. Entrambi i vulcani sono tornati in stato di quiete all’incirca nello stesso momento. Giovedì scorso, lo US Geological Survey ha alzato il livello di allerta per il Kilauea a causa dei segnali che indicavano che il magma si stava spostando sotto la superficie.