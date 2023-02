Allagamenti, alberi e lampioni abbattuti: anche Licata in ginocchio per il maltempo | FOTO

MeteoWeb

La Sicilia orientale è in ginocchio dopo il passaggio di una violenta ondata di maltempo provocata dal Ciclone di Malta. Le zone più duramente colpite sono le province di Catania, Siracusa e Ragusa, ma anche altrove il maltempo ha fatto sentire i suoi effetti sul territorio. È il caso, per esempio, di Licata, in provincia di Agrigento, dove dall’inizio del peggioramento sono caduti 47mm di pioggia. Ma è stato soprattutto il forte vento a provocare danni diffusi nel paese.

Super lavoro nel corso della notte per Vigili del fuoco e uomini della Protezione Civile comunale. Numerosi gli alberi caduti sotto i colpi delle forti raffiche di vento, sia sulla statale 115 sia in paese. In piazza Progresso, il vento ha abbattuto anche alcuni dei lampioni artistici della zona, secondo quanto riporta “Qui Licata”. Tragedia sfiorata n via Pastrengo, nei pressi dello stadio “Calogero Saporito”, dove il vento ha divelto un palo della luce, precipitato al suolo proprio mentre transitavano le auto. Fortunatamente non ha colpito nessun mezzo e dunque non si registrano feriti. Un grosso albero di Eucalipto è caduto in via Santa Maria, abbattendo anche un palo della luce nella sua caduta.

A causa della pioggia, si sono verificati allagamenti nel quartiere Fondachello. La Protezione Civile ha chiuso provvisoriamente al traffico due strade prossime al quartiere. La Guardia Costiera Ausiliaria ha annunciato che sono state interdette alla circolazione le strade: “da via Maresciallo Angelo Agrò a via Soldato Giuseppe Corvitto”. Chiusa al transito anche la via Mauro De Mauro.

