Allerta Meteo, in Calabria scatta l’allarme arancione per il “Ciclone di Malta”: fenomeni molto violenti sulla jonica

Scatta l’allerta meteo in Calabria per il “Ciclone di Malta” in arrivo nelle prossime ore. Le condizioni meteorologiche stanno peggiorando rapidamente sulla fascia jonica della Regione con le prime precipitazioni in atto nel crotonese e nel cosentino. Nevica copiosamente sui versanti orientali della Sila. Il maltempo si intensificherà nelle prossime ore con l’avvicinamento del Ciclone di Malta alla Sicilia: la tempesta alimenterà maltempo estremo anche in Calabria tra stasera e venerdì 10 Febbraio.

I fenomeni saranno particolarmente violenti sulla fascia jonica della Regione, che verrà investita da impetuosi venti orientali che a loro volta determineranno furiose mareggiate su tutti i litorali jonici della Calabria, e in modo particolare su quelli della provincia di Reggio che è la più meridionale ed è quindi più esposta al maltempo che arriva da Sud. Oltre al forte vento, che nello Jonio raggiungerà i 140km/h, avremo anche violenti temporali che scateneranno piogge torrenziali. Continuerà a fare molto freddo, quindi le precipitazioni saranno nevose sui rilievi fino a bassa quota. La Calabria sarà colpita da una straordinaria nevicata: in Aspromonte la neve cadrà abbondante oltre i 500–600 metri, sulle Serre la neve cadrà a partire dai 400–500 metri mentre su Pollino e Sila la neve arriverà fino ai 300–400 metri di altitudine. Gli accumuli saranno eccezionali sui versanti orientali dove i centri più interni saranno seppelliti da una nevicata storica.

La protezione civile ha lanciato l’allarme arancione per domani in tutta la provincia di Reggio Calabria. Alla luce di questo scenario, il Comune di Reggio Calabria ha già deciso di chiudere le scuole anche se lo Stretto non sarà particolarmente colpito dal maltempo. In questi casi, infatti, l’Aspromonte protegge Reggio e Messina, mantenendo lo Stretto in “ombra pluviometrica”. Qualche pioggia potrebbe risalire anche l’area dello Stretto, ma sarà lieve o moderata, a differenza delle zone joniche che verranno letteralmente flagellate da un’ondata di maltempo davvero estrema. Nello Stretto, inoltre, il vento sarà debole sempre grazie alla barriera orografica fornita dall’Aspromonte.

Scuole chiuse a Reggio Calabria, il comunicato stampa del Comune

Dalle 00,00 alle 24 di domani sulla città di Reggio Calabria è prevista un’allerta meteo di colore arancione. Lo scenario prevede rischio di temporali e possibilità di nubifragi con rischi di esondazione di corsi d’acqua e danni da precipitazioni intense oltre a nevicate nelle zone collinari. Sono previsti anche venti forti e mareggiate sulle coste esposte. Per tale motivo con ordinanza sindacale in corso di pubblicazione è stata disposta la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado La Protezione Civile comunale, che monitorerà l’evolversi della situazione, raccomanda di evitare si stazionare nei pressi di corsi d’acqua, o in prossimità di arenili, evitare di percorrere sottopassi anche se parzialmente allagati, non sostare o stazionare sotto alberi o edifici che presentano evidente stato di ammaloramento delle facciate. Per ogni necessità sono attivi i numeri di emergenza nazionali 112, 113, ed il numero della sala operativa della polizia loc hoale 0965 53004. La Protezione Civile Comunale e la Polizia locale monitoreranno l’evolversi della situazione.

