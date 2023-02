Allerta Meteo, arriva il terribile “Ciclone di Malta”: domani scuole chiuse in Calabria e Sicilia | ELENCO

MeteoWeb

Scatta l’allerta meteo all’estremo Sud Italia per il violento “Ciclone di Malta” in arrivo nelle prossime ore. Tra stasera, domani e venerdì Calabria e Sicilia verranno flagellate dai fenomeni meteorologici più estremi: forti temporali, piogge torrenziali, grandinate, venti impetuosi con raffiche oltre i 100km/h, mareggiate devastanti lungo le coste esposte ad Est e Nord/Est, ed eccezionali nevicate fino a bassa quota.

Alla luce di questo scenario, molti Sindaci stanno disponendo apposita ordinanza di scuole chiuse a seguito dei bollettini di allertamento meteorologico diffusi da aeronautica militare e protezione civile. Di seguito aggiorniamo in tempo reale l’elenco di tutti i comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata di Giovedì 9 Febbraio.

Scuole chiuse in Calabria

Reggio Calabria

Cinquefrondi (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) San Giovanni in Fiore (Cosenza)

(Cosenza) Acri (Cosenza)

(Cosenza) Acquaformosa (Cosenza)

Scuole chiuse in Sicilia

Enna (chiuse anche dopodomani, venerdì 10 Febbraio)

(chiuse anche dopodomani, venerdì 10 Febbraio) Siracusa

Augusta (Siracusa)

(Siracusa) Buccheri (Siracusa)

(Siracusa) Noto (Siracusa)

(Siracusa) Ferla (Siracusa)

(Siracusa) Acireale (Catania)

(Catania) Mazzarrone (Catania)

(Catania) Vittoria (Ragusa)

Scuole chiuse in Basilicata

San Costantino Albanese (Potenza)

(Potenza) Moliterno (Potenza)

