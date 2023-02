Allerta Meteo, tutti i DETTAGLI sul Ciclone di Malta: per il Sud sarà la nevicata del secolo! SOS alluvioni in Sicilia | MAPPE

MeteoWeb

Ci siamo. Il Ciclone di Malta sta arrivando: tra poche ore la tempesta ufficialmente denominata Helios si abbatterà sul Sud Italia e già adesso sta provocando fenomeni di maltempo che sono già estremi nel Canale di Sicilia. A Pantelleria, infatti, oggi sono caduti 94mm di pioggia e continua a diluviare con +6°C, una temperatura molto bassa a pochi chilometri dall’Africa. Il vento al momento ha raggiunto raffiche di 70km/h a Lampedusa e 65km/h, soltanto un piccolo antipasto di quello che succederà nei prossimi due giorni all’estremo Sud.

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli hanno allineato il tiro sulla traiettoria del ciclone, che tuttavia rimane incerta e sarà soggetta a possibili sorprese che potranno cambiare la situazione anche durante l’evento vista l’eccezionalità della situazione meteo estrema e la difficoltà nel prevedere cicloni così violenti che arrivano nel Mediterraneo dal nord Africa. In base agli ultimi aggiornamenti dei modelli, il Ciclone avrà una traiettoria più meridionale: non risalirà sulla Sicilia, rimarrà intorno a Malta, e questo favorirà la persistenza del freddo più intenso al Sud Italia e quindi di nevicate a quote più basse.

Abbiamo realizzato le mappe dettagliate per i fenomeni più estremi che si verificheranno nelle prossime ore al Sud: venti impetuosi (con conseguenti devastanti mareggiate), piogge torrenziali ed eccezionali nevicate. Iniziamo con i venti.

Allerta Meteo: il Ciclone di Malta porta vento da uragano all’estremo Sud

I venti che tra Giovedì 9 e Venerdì 10 colpiranno l’estremo Sud saranno davvero furiosi, in modo particolare nel basso Jonio e nel Canale di Sicilia, intorno al Ciclone posizionato su Malta, dove le raffiche potranno raggiungere i 140-150km/h. Una previsione confermata dall’Aeronautica Militare che oggi in un bollettino speciale appositamente dedicato al Ciclone di Malta ha evidenziato come “i venti potranno raggiungere sul mare anche l’intensità di Tempesta o Fortunale, che per la scala di misura Beaufort corrispondono a ben oltre i 100 km/h“. Complessivamente, i venti saranno forti in tutto il Centro/Sud: attenzione anche alla Calabria jonica e meridionale, alla Sicilia tirrenica con forti mareggiate pure a Palermo.

Allerta Meteo: le precipitazioni provocate dal Ciclone di Malta

Per quanto riguarda le precipitazioni, l’area colpita dai fenomeni sarà ben più estesa in quanto lo “stau” appenninico determinerà un coinvolgimento persino dell’Appennino romagnolo. La spiccata variabilità mediterranea e la vicinanza con il Ciclone di Malta determinerà piogge sparse anche nella Sardegna orientale. Ma in queste zone, evidenziate in giallo nella mappa, i fenomeni saranno lievi o moderati, senza preoccupazioni in termini di criticità sui territori. La situazione è più preoccupante per Calabria e Sicilia, e in modo particolare per la Sicilia orientale dove tra catanese, siracusano e ragusano sono previste piogge alluvionali, addirittura di quasi 400mm giornalieri Giovedì 9 Febbraio e altri 250-300mm Venerdì 10 Febbraio. E’ alto il rischio di alluvioni a Catania, nella piana di Catania, a Siracusa, Ragusa e in tutta l’area Iblea.

Allerta Meteo, focus sulla neve: in Sicilia sarà la nevicata del secolo!

La neve cadrà debole fin sulle coste dell’Adriatico, localmente con qualche accumulo nelle zone interne esposte allo “stau” innescato dalle correnti orientali. In ogni caso, non ci aspettiamo fenomeni significativi in queste aree. La neve sarà moderata invece al Sud, tra Campania meridionale e Basilicata, dove cadrà a quote molto basse con qualche accumulo, localmente significativo su Cilento e Basilicata. La situazione sarà molto più seria in Calabria, specie meridionale, e in Sicilia. La neve cadrà forte su Pollino, Sila e Serre, con accumuli a quote molto basse. Molto forte la neve attesa in Aspromonte, con oltre 100cm di accumulo a Gambarie e 200cm di accumulo nelle vette esposte al mar Jonio.

La situazione più estrema sarà quella della Sicilia, dove in tutta l’isola avremo nevicate eccezionali oltre i 400–500 metri nelle zone più fredde (nord/orientali), oltre i 500–600 metri nel palermitano, oltre i 600–700 metri nelle zone meridionali dell’isola, nell’agrigentino, nel ragusano e nel siracusano. Sull’Etna cadranno oltre 4 metri di neve fresca: per la Sicilia sarà la nevicata del secolo e l’Etna potrebbe battere il nuovo record mondiale di più grande nevicata giornaliera della Terra, che appartiene a Capracotta e Pescocostanzo. Ma come abbiamo visto dalla quota neve, la dama bianca non cadrà soltanto in montagna ma colpirà in pieno anche le colline dell’isola determinando scenari surreali e mai visti per l’entità degli accumuli da queste parti.

