Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani neve in pianura

Domani “sono previste nevicate di moderata intensità su tutta la fascia appenninica che sul settore centro-occidentale potranno raggiungere la pianura senza accumuli al suolo; sul settore orientale la quota neve, inizialmente attorno ai 500 metri, si innalzerà progressivamente dal pomeriggio fino a 1000 metri“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna e Arpae hanno diramato un’allerta meteo per “piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, neve“.

“Le precipitazioni previste potranno determinare localizzati fenomeni franosi e piene sui bacini romagnoli con livelli prossimi alla soglia 2,” si legge nel bollettino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: