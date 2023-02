Allerta Meteo, dopo il GELO arriva la NEVE: il Ciclone di Malta e le zone più colpite | DETTAGLI

MeteoWeb

L’Italia sta vivendo i giorni più freddi dell’inverno: le temperature sono crollate in tutto il Paese per il “bolide polare” proveniente dai Balcani che in poche ore ha fatto crollare le temperature su valori particolarmente bassi da Nord a Sud. Oggi le temperatura massima s’è fermata ad appena -2°C a Campobasso, +1°C a Matera, +4°C a Lecce e Crotone, +5°C a Bari, Brindisi e Trieste, +6°C a Foggia, Ancona, Rimini e Viterbo, +7°C a Napoli e Pescara, +8°C a Messina e Reggio Calabria.

Le nevicate sono solo fugaci e limitate alle zone del basso Adriatico, ma nelle prossime ore le precipitazioni si intensificheranno. Domani, Martedì 7 Febbraio, nevicherà in modo più significativo in Piemonte, sull’Appennino emiliano e romagnolo, in Abruzzo, Molise (fin sulle coste, con imbiancate tra Pescara e Termoli), in Puglia, Basilicata, in Sila, in Sicilia e in Sardegna.

Il seguito della settimana dipenderà dall’atteso Ciclone su Malta. Non c’è ancora convergenza tra i vari modelli meteorologici rispetto alla sua traiettoria: quanto si avvicinerà all’Italia e quali Regioni colpirà maggiormente? Rimarrà al largo del Canale di Sicilia, muovendosi dall’Algeria verso il Mediterraneo centrale come prospettano gli ultimi aggiornamenti del modello europeo ECMWF, o si stabilirà per oltre 24-36 ore su Malta tra Giovedì 9 e Venerdì 10 Febbraio come invece ipotizzano gli ultimi aggiornamenti del modello statunitense GFS?

In ogni caso, la Sicilia avrà due-tre giorni di forte maltempo a metà settimana con abbondanti nevicate sui rilievi dell’isola, probabilmente anche fino a bassa quota. Ma è ancora prematuro entrare nei dettagli del peggioramento. Il maltempo sarà esteso con ogni probabilità anche alle altre Regioni, ma non è ancora possibile sbilanciarsi sull’entità dei fenomeni previsti sul territorio. Nel caso più estremo, e quindi di un Ciclone stazionario su Malta che potrebbe addirittura evolvere in “Medicane” secondo alcuni modelli, la Calabria e la Sicilia potrebbero essere flagellate da un’ondata di maltempo violentissima con tre giorni di nubifragi, piogge torrenziali a valle e nevicate eccezionali sui rilievi, fino a quote medio/basse, con accumuli impressionanti su Sila, Serre, Aspromonte, Peloritani, Nebrodi ed Etna. Il maltempo interesserà anche il resto del Sud e le Regioni Adriatiche (Marche, Abruzzo, Molise), ma anche in questo caso è da quantificare l’entità del maltempo.

