Allerta Meteo: neve fino a quote molto basse in 4 regioni, anche lungo le coste

“Freddo intenso fino a giovedì, con temperature ovunque al di sotto della norma, in diverse località anche di 6-8 gradi. Poi da venerdì generale rialzo delle temperature che nel weekend torneranno nella norma“: sono le previsioni meteo, affidate all’Adnkronos, del meteorologo Andrea Giuliacci. “Oggi nevicate fino a quote molto basse su Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria; qualche pioggia in Sardegna, con neve oltre 600-800 metri“.

Nei prossimi giorni “piogge e nevicate coinvolgeranno solo alcune zone: piogge su Calabria e Isole con neve oltre 400-800 metri; nevicate fino a quote molto basse, a tratti anche lungo le coste, su Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. Nel weekend prevalenza di tempo bello in gran parte d’Italia,” ha concluso Giuliacci.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: