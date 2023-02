Allerta Meteo, il nuovo fronte freddo avanza al Centro/Sud: temperature in calo e nevicate | LIVE

MeteoWeb

E’ arrivato sul Centro/Sud Italia, come ampiamente previsto, il nuovo fronte freddo che scende dai Balcani lungo il bordo orientale dell’Anticiclone. Le temperature sono in calo con le prime precipitazioni, che risultano nevose nelle zone interne. A Foggia e Pescara abbiamo già +9°C, in netto calo, mentre al Nord splende il sole e fa decisamente più caldo con gli attuali +13°C di Milano, Udine e Pordenone e addirittura i +14°C di Bergamo e Varese.

Al Centro/Sud l’arrivo del fronte freddo determinerà un peggioramento del tempo nelle prossime ore: l’aria fredda proveniente dai Balcani si estenderà fin sulla Sicilia entro sera, determinando piogge sparse tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Precipitazioni che risulteranno nevose oltre i 900-1.000 metri di quota. Le nevicate saranno modeste, le più significative in Sila dove ci saranno accumuli tra 5 e 10cm nelle zone nord/orientali dell’altopiano, le più esposte al fronte proveniente dai Balcani.

