Allerta Meteo Protezione Civile: anche domani allarme rosso al Sud per il Ciclone di Malta | DETTAGLI

Il minimo depressionario, posizionato sul Mediterraneo centrale, che sta interessando l’Italia meridionale con precipitazioni sparse e intensa ventilazione, tenderà a risalire di latitudine in direzione della Sicilia per arrivare nella notte a lambire le coste sud-orientali dell’isola, determinando una ulteriore intensificazione della fenomenologia, in particolar modo della ventilazione orientale sulle estreme regioni meridionali, specie sui settori ionici.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che fa seguito a quello emesso nei giorni scorsi. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalla tarda serata di oggi, giovedì 9 febbraio, il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti orientali su Calabria e Sicilia, con possibili raffiche di burrasca forte su Calabria meridionale e Sicilia sud-orientale, fino a tempesta su quest’ultima. Previste forti mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 10 febbraio, allerta rossa sul settore meridionale della Sicilia. Valutata inoltre allerta arancione nell’area centrale della Sicilia e allerta gialla sul settore meridionale della Calabria e sul restante territorio della Sicilia.



Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 9 febbraio 2023

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, specie sui settori centro-meridionali e sulla Calabria meridionale, con quantitativi cumulati moderati, fino ad elevati sulla Sicilia meridionale;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche meridionali, Abruzzo, Molise, Sardegna orientale, Campania, Basilicata e resto Calabria, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati sulla Calabria centrale.

Nevicate: al di sopra dei 100-300 m su Marche meridionali, Abruzzo e Molise, con locali sconfinamenti a quote di pianura e apporti al suolo deboli; al di sopra dei 300-500 m su Campania, Basilicata e Calabria settentrionale, con apporti al suolo da deboli a puntualmente moderati; al di sopra dei 700-900 sulla Sicilia sud-orientale ed al di sopra dei 500-700 m sul resto della Sicilia e sulla Calabria meridionale, con apporti al suolo generalmente moderati, fino ad abbondanti alle quote più alte.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: valori serali e notturni bassi o molto bassi al Nord e sulle zone interne del Centro-Sud peninsulare.

Venti: di burrasca o burrasca forte dai quadranti orientali su Sicilia e Calabria; forti dai quadranti orientali su Campania, Basilicata tirrenica e Sardegna orientale, con locali rinforzi di burrasca; localmente forti da Nord-Nord-Est su Liguria e Toscana.

Mari: agitati o molto agitati lo Ionio centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia, fino a grosso lo Ionio meridionale; agitati il Tirreno meridionale ed il Canale di Sardegna; molto mossi i restanti bacini meridionali ed occidentali.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 10 febbraio 2023

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati, fino a puntualmente molto elevati sui settori più meridionali;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna orientale, Calabria e resto Sicilia, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati.

Nevicate: al di sopra dei 700-900 m, su Sicilia e Calabria con apporti al suolo da moderati ad abbondanti e quota neve in graduale rialzo nel corso della giornata.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile aumento sulle regioni settentrionali; valori minimi bassi o molto bassi al Nord e sulle zone interne del Centro-Sud peninsulare.

Venti: di burrasca o burrasca forte da Est-Nord-Est su Sicilia e Calabria centro-meridionale, con possibilità di locali rinforzi fino a tempesta sulla Sicilia sud-orientale; localmente forti nord-orientali su Campania, resto Calabria, Basilicata tirrenica e Sardegna orientale; tutti in graduale attenuazione nel corso delle ore serali e notturne.

Mari: agitati o molto agitati lo Ionio centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia; da molto mossi ad agitati il Tirreno meridionale ed il Canale di Sardegna; localmente molto mossi i restanti bacini centro-meridionali.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per l’11 febbraio 2023

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale ulteriore aumento sulle regioni settentrionali, fino a localmente marcato sui settori alpini; in diminuzione localmente sensibile nei valori minimi sulle regioni meridionali; valori minimi bassi o molto bassi sulle zone interne del Centro-Sud peninsulare.

Venti: localmente forti dai quadranti settentrionali, nella prima parte della giornata, su Sicilia, specie settori orientali e meridionali e Calabria, specie settori ionici.

Mari: molto mossi il Canale di Sardegna, lo Ionio e lo Stretto di Sicilia, fino ad agitato inizialmente lo Ionio meridionale; moto ondoso in graduale calo nel corso del pomeriggio-sera.

