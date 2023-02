MeteoWeb

Il Ciclone di Malta sta alimentando maltempo molto estremo in queste ore al Sud Italia, eppure il peggio della tempesta deve ancora iniziare. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli evidenziano con maggior enfasi come il Ciclone evolverà nelle prossime ore in un Medicane – Uragano Mediterraneo – circostanza rarissima in pieno inverno ma già accaduta quest’anno il 22 gennaio a Rimini.

Nelle prossime ore, infatti, la tempesta si approfondirà ulteriormente, passando dagli attuali 1012hPa ad un minimo che dovrebbe raggiungere i 1005hPa domattina proprio su Malta. Non un valore molto basso in termini assoluti, ma eccezionale per l’attuale situazione sinottica dell’Italia. Si determinerà infatti un gradiente barico straordinario se consideriamo che contemporaneamente in Sicilia avremo 1030hPa. Ecco perchè i venti diventeranno molto più forti di quelli attuali (raffica massima fino al momento di 78km/h a Catania), già in serata ma soprattutto domani, Venerdì 10 Febbraio, tra la Sicilia sud/orientale e Malta.

Le mappe evidenziano la possibilità di raffiche impressionanti, da vero e proprio uragano tropicale, ben oltre i 100km/h e con punte di 150km/h domattina intorno Malta, che verrà letteralmente devastata da una delle tempeste più violente della sua storia. Il rischio è di danni gravissimi, non solo sull’isola dei Cavalieri ma anche nella Sicilia sud/orientale direttamente coinvolta nella burrasca e colpita da mareggiate molto forti che domani su catanese e siracusano saranno ben più intense rispetto a quelle già devastanti di oggi nel messinese.

Nei video possiamo vedere l’evoluzione del Ciclone di Malta in Medicane con la formazione di un vero e proprio “occhio” del Ciclone domattina nel Canale di Sicilia, proprio intorno Malta: sarà una piccola area di quiete assoluta con intorno una tempesta di proporzioni epocali.

Allerta Meteo, il Ciclone di Malta flagella il Sud: la mappa dei venti al suolo tra Giovedì 9 e Venerdì 10 Febbraio

Allerta Meteo, il Ciclone di Malta in formazione nel Canale di Sicilia: sarà un Venerdì terribile con venti da Uragano!

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: