Maltempo, il Ciclone di Malta devasta il messinese: mareggiata-monstre dello Jonio, “è come uno tsunami” | FOTO e VIDEO LIVE

Il messinese jonico è letteralmente devastato dalla furia del mar Jonio in tempesta. Il Ciclone di Malta sta alimentando onde altissime con un ampio fetch che poi impatta sul litorale della Sicilia orientale: la zona di Messina al momento è la più colpita appena fuori lo Stretto, in modo particolare a Scaletta Zanclea dove si apre lo Jonio e la furia delle onde alte oltre 6 metri si abbatte sui litorali.

Proprio a Scaletta Zanclea il mare ha invaso le strade del paese, come se fosse uno tsunami, penetrando per svariate decine di metri oltre la linea di costa. Impressionanti le immagini a corredo dell’articolo.

Ciclone di Malta: il mar Jonio in tempesta tra Capo Alì e Scaletta Zanclea, nel messinese (video di Antonino Davi)

Ciclone di Malta, mareggiate furiose nel messinese: situazione critica a Scaletta Zanclea

