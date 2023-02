Maltempo, Calabria e Sicilia in ginocchio per il Ciclone di Malta: mareggiate devastanti e nevicate eccezionali | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il Ciclone di Malta è arrivato nel Canale di Sicilia e sta provocando maltempo estremo sull’Italia in queste ore. La Sicilia è la Regione più colpita, anche se il maltempo è esteso e diffuso a gran parte del Paese, tutto il Sud e le Regioni Adriatiche del Centro fino alla Romagna dove nevica forte fin sulle coste.

La situazione più critica, però, è appunto quella della Sicilia, dove sono in corso precipitazioni a regime torrenziale in tutti i settori orientali dell’isola. La neve sta cadendo in modo molto abbondante oltre i 700–800 metri di altitudine: l’Etna e i Nebrodi sono letteralmente seppelliti da accumuli straordinari. I dati pluviometrici sono impressionanti: nonostante sia solo l’inizio, sono già caduti 117mm a Linguaglossa, 103mm a Belpasso, 101mm a Fornazzo, 99mm a Zafferana Etnea, 92mm a Mascalucia, 91mm a Siracusa, 81mm a Palazzolo Acreide, 79mm a Pedara, 75mm a Carlentini, 73mm a Ragusa, 70mm a Mineo, 66mm a Noto, 63mm ad Augusta, 61mm a Lentini, 57mm a Modica, 56mm a Ispica, 54mm a Catania e San Giovanni La Punta, 53mm a Giarre, 45mm a Randazzo, 43mm a Caltagirone, 42mm a Pachino, 36mm a Riposto, 35mm a Scicli, 34mm a Novara di Sicilia, 30mm ad Acitrezza.

Oltre alle piogge torrenziali, si sono già alzati i forti venti orientali che stanno provocando violente mareggiate su tutta la Sicilia orientale. A Catania il vento ha raggiunto i 78km/h, ufficialmente misurati dall’anemometro di Fontanarossa, ma la situazione più critica è quella del messinese, dove la furia del mare ha invaso la Strada Statale 114 ‘Orientale Sicula’ che è stata chiusa al traffico a causa degli allagamenti provocati dalle mareggiate Santa Margherita (Messina). Il tratto della Strada Statale 114 più colpito è sul lungomare Graziella Campagna nella strada che porta al villaggio di Galati. Sul posto la protezione civile, volontari, forze dell’ordine per evitare che le persone si avvicinino al mare. Mareggiate anche in provincia nei Comuni di Furci, Sant’Alessio e Roccalumera.

I video che arrivano dalla zona sono impressionanti:

Ciclone di Malta: il mar Jonio in tempesta tra Capo Alì e Scaletta Zanclea, nel messinese (video di Antonino Davi)

Ciclone di Malta, mareggiate furiose nel messinese: situazione critica a Scaletta Zanclea

Forte vento anche nel messinese tirrenico, dove sono stati sospesi i collegamenti con le isole Eolie per il mare grosso. Questa mattina da Milazzo non sono partite nè le navi nè gli aliscafi sia per le condizioni del mare che per le raffiche di vento. A Messina città, invece, la situazione è più tranquilla. Il capoluogo è in ombra pluviometrica ed eolica grazie all’Aspromonte, che in queste situazioni fa da sbarramento e protegge lo Stretto dai forti venti provenienti da est. In città è una giornata tranquilla, con cielo coperto, +10°C, niente pioggia e niente vento, esattamente come previsto nei nostri bollettini dei giorni scorsi.

Sempre dalla provincia di Messina arrivano straordinarie immagini dell’eccezionale nevicata che sta colpendo i Nebrodi. A Floresta, 1.275 metri di altitudine sul livello del mare, sono già caduti 50cm di neve come possiamo osservare dal video, girato stamani nel paese nebroideo:

Floresta (Messina) sommersa da una grande nevicata: oltre 50cm a 1.270 metri di altitudine sui Nebrodi

Maltempo, blackout idrico a Siracusa: città senz’acqua

A Siracusa la situazione è molto pesante per un blackout alla rete idrica che sta lasciando a secco la maggior parte della città jonica. “A causa delle difficili condizioni meteo, con abbondante pioggia e forti raffiche di vento, nelle prime ore del mattino si sono registrati dei blackout negli impianti di adduzione e pompaggio di acqua potabile di San Nicola, che riforniscono i serbatoi di Bufalaro Alto e Basso i quali, di conseguenza, sono al momento ai minimi livelli” spiega la Siam, la societò che gestisce il servizio idrico a Siracusa. Dai rilievi compiuti dai tecnici della società sembrano non esserci problemi nei quartieri storici di Siracusa, tra cui Ortigia e la Borgata. Oggi scuole ed asili chiusi per via dell’ordinanza del sindaco di Siracusa dopo l’allerta rossa proclamata dalla Protezione civile. In città sono chiusi anche parchi (compreso quello archeologico), impianti sportivi, cimitero, e castello Maniace.

Maltempo, allagamenti e disagi a Siracusa

I problemi di Siracusa, però, non sono soltanto legati al blackout idrico. La forte pioggia sta provocando pesanti disagi in città, e se l’acqua non esce dai rubinetti delle abitazioni, in giro in città è anche troppa. Il sottopasso del circuito, in via Ascari, e la traversa Cannarella nei pressi del canale Scandurra, in contrada Serramendola, sono stati chiusi a causa della forte pioggia. In questi minuti, le squadre dei volontari delle Protezione civile, coordinate dal Centro operativo comunale (Coc), attivo già da ieri pomeriggio, stanno tenendo sotto osservazione il torrente Cifalino che si sta ingrossando. Al lavoro anche le pattuglie della Polizia municipale, coordinate dal comandante Delfina Voria, per il monitoraggio delle zone in cui si segnalano criticità. Il dato delle precipitazioni, rilevato dopo 12 ore, segna un picco di 108mm di pioggia a Villa Vela mentre nel territorio comunale si registrano 78mm a Cassibile con dati superiori ai 50mm in gran parte della provincia. Viene raccomandato di spostarsi solo per necessità e di muoversi comunque con prudenza a causa degli allegamenti che si formano a tratti lungo le strade.

Maltempo a Siracusa: chiuso il Santuario della Madonna delle Lacrime, allagamenti anche ad Augusta. Tanta neve sugli Iblei

Il rettore del Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa ha disposto la chiusura del tempio mariano per via del Maltempo. “Una precauzione per salvaguardare l’incolumità dei fedeli, per cui sono state, annullate tutte le attività religiose e culturali. Rinviato a data da stabilirsi il Convegno della Pastorale della Salute, che si sarebbe dovuto celebrare nel pomeriggio” spiega don Aurelio Russo. L’Anas, che aveva disposto la chiusura diurna dell’autostrada Siracusa-Catania, da oggi fino a domani, dalle 9 alle 18, per delle esercitazioni nelle galleria, ha annullato tutto. Ad Augusta, il sindaco, Giuseppe Di Mari, che è nella sede del Coc, il centro operativo comunale, ha annunciato la chiusura di una strada, via Mocenigo, che è allagata. Nella zona montana del Siracusano, sta imperversando la neve e sono in azione i mezzi per spianare le strade. “Occorre prestare massima attenzione in zona contrada Piana – Monte Lauro. I mezzi ed il nostro personale sono in azione da qualche ora per garantire la viabilita’. In generale, bisogna attenersi alle indicazioni ed alle precauzioni” dice il sindaco di Buccheri, Alessandro Caiazzo.

La protezione civile mobilita i soccorritori

La protezione civile mobilita i soccorritori: stamani il direttore del dipartimento di Protezione civile regionale, Salvatore Cocina, ha incontrato in videoconferenza tutti i prefetti della Sicilia, in un vertice che è servito ad effettuare un approfondimento di carattere tecnico sull’attuazione di tutte le misure necessarie da parte dei sindaci per prevenire eventuali conseguenze in vista di condizioni meteo avverse, con particolare riguardo alla Sicilia orientale, ma che potrebbero estendersi anche alla provincia di Trapani, per la quale è attualmente previsto un livello di allerta di colore giallo. “Non potendosi escludere la possibilità di un aggravamento del rischio“, spiegano dalla Prefettura di Trapani, i sindaci sono stati invitati a preallertare i Coc e a “seguire con attenzione l’evoluzione degli eventi, adottando ogni misura ritenuta idonea a fronteggiare eventuali situazioni di criticità, anche impreviste, che dovessero verificarsi, segnalandole tempestivamente“. Preallertate anche le associazioni di volontariato.

Maltempo, forti piogge e nevicate anche in Calabria

Forti piogge e nevicate stanno interessando anche la Calabria, specie meridionale. Anche qui le zone più colpite sono quelle orientali. In Sila c’è San Giovanni in Fiore letteralmente sommersa dalla neve (oltre 50cm in città), mentre in Aspromonte a Gambarie sono caduti fino al momento circa 10cm di neve e continua a nevicare forte. In Aspromonte sono caduti 85mm di pioggia Santa Cristina d’Aspromonte, 52mm a Platì 44mm a Cittanova, 37mm a Molochio, 31mm a Sinopoli.

