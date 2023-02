MeteoWeb

Nuova allerta meteo in Sardegna, a partire dalle 8 di domani, 28 febbraio, e fino alle 20. Sono previste precipitazioni sparse moderate anche a carattere temporalesco, in particolare nel settore centro e nord- orientale, che potranno dare luogo a nevicate fino alla quota di 800 metri.

