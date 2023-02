Allerta Meteo: domani scuole chiuse per maltempo in alcuni Comuni | ELENCO

MeteoWeb

Il maltempo continuerà a colpire l’Italia anche domani, con freddo e neve a bassa quota al Centro-Nord. Soffieranno anche forti venti. Piogge e temporali colpiranno anche le regioni del Sud. Alla luce delle previsioni meteo, alcuni sindaci stanno adottando la decisione di chiudere le scuole. Di seguito, l’elenco dei Comuni dove le scuole resteranno chiuse domani, lunedì 27 febbraio:

Emilia Romagna

Castel d’Aiano

Serramazzoni

Liguria

Calizzano

Mioglia

Pontinvrea

Sassello

Stella

Urbe

Piemonte

Bene Vagienna

Ceva

Clavesana

Mondovì

Sant’Albano

Toscana

Stazzema

