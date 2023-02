Torna l’inverno sull’Italia: crollo delle temperature e neve a bassa quota | FOTO 

MeteoWeb

Dopo un lungo periodo di anticiclone e temperature sopra la media, è arrivato il freddo al Centro-Nord, accompagnato da forte vento e neve a bassa quota. Rispetto alla giornata di ieri, le temperature sono scese fino a 10-13°C; in questo momento, si registrano: +1°C a Torino, +2°C ad Alessandria, +3°C a Bergamo, +4°C a Bologna, Reggio Emilia, Cesena, Monza, Lecco, +5°C a Milano, Cremona, Como, Trieste, Modena, Parma, +6°C a Udine, Rimini, +7°C a Venezia, Verona, Padova, Vicenza, Brescia.

È tornato anche il maltempo, con le piogge più intense tra Romagna e Toscana e nevicate molto abbondanti sull’Appennino fin da quote bassissime, e anche in Piemonte e Lombardia. I dati pluviometrici più rilevanti finora, indicano: 88mm a Musigliano, 77mm a Montalcino, 73mm ad Aquilea, 71mm a Gombitelli, 70mm a Metato, Mutigliano, San Pietro a Marcigliano, 69mm a Calci Santo Pietro, 68mm a Piaggione, 67mm a Borghi, 63mm a Villore, 61mm a Faenza, 60mm a Sogliano al Rubicone, 59mm a Forlì, 57mm a Monteleone, 52mm a Cesena, San Vittore, 41mm a Pisa, Riccione, 33mm a Bologna, 28mm a Modena.

Scenari incantevoli grazie alla neve caduta sull’Appennino Tosco-Emiliano (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Nevica in modo abbondante sui rilievi fino a 400 metri in Toscana. Alcuni interventi in corso a causa del vento forte con raffiche a quasi 100km/h. “I mezzi sono in funzione sulle strade, obbligo dotazioni invernali e prudenza!“, scrive il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sui social. In Lombardia, la neve è caduta anche nelle province di Bergamo e Monza e Brianza, fino a 200 metri in quest’ultima. In Piemonte, la quota neve è in calo e scenderà fino a 100-200 metri di altitudine in serata, imbiancando anche le pianure: sono attesi accumuli di 25-30cm in provincia di Cuneo e ai confini con la Liguria e 10cm sulle colline torinesi.

