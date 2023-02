Maltempo, primi temporali in Puglia: Lecce imbiancata da una forte grandinata | VIDEO

MeteoWeb

Maltempo ai nastri di partenza in Puglia, con i primi temporali sul Salento. Un’intensa cella temporalesca nei dintorni di Lecce ha provocato forti raffiche di vento, intensa attività elettrica e pioggia battente con locale grandine. Come dimostrano i video e le foto a corredo dell’articolo, la grandinata è stata molto intensa, tanto da imbiancare il suolo. Fino a questo momento, sono caduti 15mm di pioggia. Locali temporali anche nel Barese.

Le immagini della grandine a Lecce

Nelle prossime ore, continuerà il maltempo sulla Puglia meridionale e centrale.

