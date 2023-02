Alluvioni Emilia Romagna: il Governo dichiara lo stato di emergenza e stanzia 16 milioni

MeteoWeb

Sono 16.173.000 euro le risorse che il Governo nazionale, su proposta del Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, ha deliberato a favore della Regione Emilia Romagna. La somma serve a fronteggiare con mezzi e poteri straordinari la situazione di emergenza determinatasi dopo le alluvioni verificatisi tra novembre e dicembre dello scorso anno nei territori delle province di Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna.

“Con lo stanziamento – spiega Musumeci – il Governo ha anche dichiarato lo stato di emergenza per 12 mesi. Durante i quali si interviene per il soccorso e l’assistenza alla popolazione, il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, per le attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale alluvionale e per garantire la continuità amministrativa nei comuni e nei territori interessati. Secondo l’istruttoria elaborata dal nostro dipartimento di Protezione Civile – conclude il Ministro – i mezzi e i poteri straordinari possono essere utilizzati per i territori dei comuni di Comacchio, Goro, Codigoro, Cesenatico, Gatteo e Savignano sul Rubicone”.