Buon San Valentino, auguri da Google: un dolcissimo Doodle celebra l’amore

MeteoWeb

Immancabile Doodle di Google per San Valentino: una dolcissima GIF campeggia nella home page del celebre motore di ricerca nel giorno più romantico dell’anno, quando le persone di tutto il mondo esprimono affetto alle persone care nei modi più disparati

“Sapevi che durante il Medioevo, in Paesi europei come l’Inghilterra e la Francia si credeva che il 14 febbraio fosse l’inizio della stagione degli amori per gli uccelli? Hanno associato questo fenomeno all’amore e poco dopo hanno iniziato le celebrazioni romantiche. La festa divenne più popolare in tutto il mondo nel XVII secolo,” spiega il tema di Google nel presentare il Doodle per San Valentino.