Aumenta il rischio di alluvioni in Europa: pericoli enormi per le inondazioni fluviali

Il rischio di inondazioni fluviali in Europa potrebbe salire a livelli senza precedenti a causa del riscaldamento globale e dello sviluppo continuo nelle aree a rischio alluvionale. In uno studio intitolato “Cost-effective adaptation strategies to rising river flood risk in Europe”, pubblicato sulla rivista Nature sono delineate le strategie di adattamento per ridurre il rischio alluvionale in un’Europa sempre più a rischio di alluvioni.

La riduzione dei picchi alimentari può essere effettuata utilizzando le aree di detenzione che rappresentano attualmente l’opzione più attraente. In uno scenario senza mitigazione del clima, è possibile ridurre le perdite alimentari previste in Europa entro il 2100 da una media di 44 miliardi di euro ad una media di 8,1 miliardi di euro all’anno e con una popolazione esposta al rischio della fame che dall’84% raggiunga un livello di rischio paragonabile a quello attuale.

Gli investimenti economici richiesti nel 2020-2100 fornirebbero un ritorno di € 4 per ogni € 1 investito. Il potenziale di riduzione del rischio di alluvione con pratiche di rafforzamento delle dighe è un po’ più basso, pari al 70% per anno paragonabile agli investimenti ipotizzati. La messa in atto per pratiche di prevenzione e di sicurezza alimentare e misure di delocalizzazione è meno efficiente in termini di costi, ma può ridurre gli impatti in aree localizzate.

Le alluvioni sono una delle principali cause di danni in Europa. Le perdite sono aumentate nel tempo principalmente a causa dell’invasione umana e dello sviluppo economico su terreni soggetti a inondazioni che ha provocato un forte aumento dell’esposizione e della perdita della capacità di stoccaggio naturale.

I numeri di morti e delle perdite economiche espresse in rapporto al valore esposto e alle dimensioni dell’economia, tuttavia, sono diminuite in Europa, così come altre regioni del mondo. Un miglioramento della rete di protezione contro le inondazioni ha controbilanciato gli effetti dell’aumento dell’esposizione al rischio e ha comportato una forte riduzione della vulnerabilità dei territori. È meno chiaro se, e come, il cambiamento climatico abbia influenzato la tendenza del rischio di alluvione. Non esiste un segnale di cambiamento climatico su scala continentale nelle osservazioni delle piene in Europa, nonostante una tendenza verso l’aumento delle inondazioni nell’Europa nord-occidentale e una diminuzione del rischio di alluvioni nell’Europa meridionale e orientale.

Tuttavia, vi è un crescente consenso che il cambiamento climatico intensificherà il ciclo idrologico e amplificherà l’intensità e la probabilità delle alluvioni nella maggior parte dei paesi europei.

La crescita continua dell’urbanizzazione nelle pianure alluvionali, potrebbe dar luogo ad un aumento senza precedenti del rischio di alluvioni. Le società europee dovranno pertanto adottare strategie di adattamento per ridurre il rischio di alluvioni, la vulnerabilità o l’esposizione o per gestire le conseguenze, ed è essenziale per trovare la strategia più efficace, limitare il potenziale dei fenomeni ambientali estremi e evitare i problemi di disadattamento.

Nel contesto di queste misure di prevenzione delle alluvioni, le soluzioni basate sulla natura sono considerate attualmente come le pratiche più sostenibili per ridurre i rischi di alluvione.

Nonostante l’ampia letteratura sulla riduzione del rischio di alluvione, relativamente pochi studi sull’argomento hanno quantificato i costi e i benefici di diverse misure, in genere su scala locale.

Altri studi su scala continentale e globale focalizzati sull’aumento dell’altezza delle dighe hanno registrato una notevole riduzione del rischio delle alluvioni e dei danni da inondazione residua per il livello di adattamento massimo fattibile utilizzando misure prettamente fisiche. Tuttavia, l’efficacia delle soluzioni basate sulla natura deve essere valutata in studi su larga scala.

L’efficacia in termini di costi di tutte le misure di adattamento aumenta con il livello di riscaldamento globale nella maggior parte dell’Europa. Questo si verifica perché i benefici (che riguarda i danni evitabili nel prossimo futuro) sono proiettati a crescere più velocemente rispetto ai costi di attuazione, in relazione ad una maggiore frequenza delle inondazioni e dell’esposizione del continente al rischio idrologico. Allo stesso tempo, le strategie risultano essere necessarie in un continente soggetto al riscaldamento globale. Ciò richiederà un aumento degli investimenti da parte dei governi, e solleva questioni cruciali sulla ripartizione dei benefici e dei costi delle pratiche di adattamento nelle diverse società. I risultati suggeriscono che strategie ‘ibride’, con misure diverse che lavorano in sinergia tra loro e possono ottimizzare l’afflusso dei bacini fluviali, per massimizzare i benefici e minimizzare gli svantaggi di ogni misura. Per esempio, è consigliabile utilizzare dighe e sistemi di detenzione per proteggere le aree lungo il corso dei fiumi, per mitigare i picchi di inondazioni estreme. Prevedere la riduzione del rischio di alluvione, come l’impermeabilizzazione degli edifici, aiuta a ridurre al minimo gli impatti quando le misure di protezione dai rischi falliscono o non sono sufficienti per prevenire le inondazioni.

L’integrazione delle misure di riduzione del rischio fisico con strumenti finanziari come le assicurazioni ridurrebbe ulteriormente l’impatto sull’economia e sulla società. L’adozione dell’adattamento con strategie idonee non dovrebbero essere alternative alla pianificazione dell’uso del territorio che tenga conto dei rischi. L’efficacia a livello locale delle misure lungo il corso dei fiumi sono necessarie per una progettazione efficace e affidabile e per l’attuazione di misure di adattamento su vasta scala.

Analogamente, l’adattamento ottimale delle misure dovrebbe essere frutto di un’attenta analisi interdisciplinare e richiede l’impegno della popolazione locale, dei governi e degli attori sociali, tenendo conto del rischio esistente delle politiche di gestione ambientale. D’altra parte, diversi grandi fiumi europei sono transnazionali, quindi la nostra analisi può fornire un coerente quadro paneuropeo per valutare e confrontare i costi e l’efficacia delle misure di adattamento alle alluvioni fluviali in scenari futuri.