Austria “ostaggio” della neve: aumenta il rischio valanghe in Tirolo e Vorarlberg | FOTO

MeteoWeb

Temporali e abbondanti nevicate dei giorni scorsi hanno causato enormi disagi in Austria. Oltre alle difficili condizioni stradali, come le chiusure per il rischio di valanghe, il maltempo continua ad assediare gran parte del Paese. Sono diverse le segnalazioni di valanghe, soprattutto in Tirolo e Vorarlberg. In Tirolo, due persone sono state seppellite da masse di neve, nel Vorarlberg un uomo è morto a causa di una slavina.

Grandi quantità di neve e venti tempestosi hanno causato il caos sulle strade di tutta l’Austria, mentre sono in vigore diverse allerte per il pericolo valanghe.

Il vento con potenti raffiche ha tenuto impegnati i vigili del fuoco di Vienna nelle ultime 24 ore. Un portavoce dei servizi di emergenza ha riferito di 170 interventi.

Fino a 50 centimetri di neve fresca sono caduti diffusamente, e fino a 40 centimetri se ne aggiungeranno nel corso di oggi. Le intense nevicate e il vento hanno aumentato pericolosamente il rischio di valanghe in Tirolo e Vorarlberg.

Gli esperti dei servizi di allarme valanghe hanno invitato gli appassionati di sport invernali alla massima cautela.