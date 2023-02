Austria travolta dalla neve: Wildalpen sommersa e isolata | FOTO

MeteoWeb

Forti nevicate hanno interessato i Laender orientali dell’Austria: Wildalpen, paese della Stiria dove sono caduti almeno 120 cm di neve, è isolato, perché la strada d’accesso è stata chiusa causa rischio valanghe.

Le copiose nevicate hanno causato disagi alla circolazione stradale: è obbligatorio l’uso delle catene. Il servizio strade ha riferito criticità in Alta e Bassa Austria, Stiria e Tirolo.

