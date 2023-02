Meteo, Austria sommersa dalla neve: accumuli esorbitanti, bufere anche al confine con l’Italia | FOTO

MeteoWeb

Le due facce dell’arco alpino: mentre il versante sud è sotto un anomalo caldo primaverile, il versante nord è in pieno inverno. Lo confermano le temperature registrate oggi al Nord Italia, con +17°C a Bergamo, +16°C ad Aosta e oltre +15°C su gran parte della Pianura Padana: un caldo dovuto all’effetto Fohen. Allo stesso modo, sull’altro versante, l’effetto stau sta provocando abbondanti nevicate, che stanno lasciando l’Austria sommersa dalla neve.

Incantevoli le immagini che arrivano da Filzmoos, località situata a 1.000 metri di altitudine nel distretto di St. Johann, in Austria, dove da ieri sera sono iniziate nevicate intense. A Ramsau am Dachstein, le auto spariscono nel bianco mentre continua a nevicare senza sosta. Si registra un metro di neve, con i cumuli che a volte superano questa soglia. Le nevicate stanno anche interessando la zona di confine tra l’Austria e l’Alto Adige: in particolare, si registrano almeno 25cm in Val di Tures e Valle Aurina.

Dalla scorsa notte, si sono accumulate grandi quantità di neve anche nella Foresta Bavarese: il manto nevoso è cresciuto fino a circa 70cm in breve tempo in località come St. Englmar. Nella gallery scorrevole in alto, le immagini più belle delle località innevate.

L’Austria continuerà ad essere interessata da forti nevicate nelle prossime ore: dopo una breve pausa, nel pomeriggio di Venerdì 3 Febbraio arriverà un altro nucleo perturbato che per circa 24 ore fino a Sabato 4 determinerà nuove bufere ancor più estese, che stavolta interesseranno anche l’Italia non solo in Alto Adige ma anche nell’estremità settentrionale della Lombardia, estendendosi anche alla Svizzera. L’area alpina centrale sarà letteralmente seppellita da una nevicata magistrale. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: