Previsioni Meteo, ECMWF stravince la guerra dei modelli e nel weekend arriva il grande GELO

MeteoWeb

ECMWF vince ancora una volta. Il modello europeo ha letteralmente surclassato il collega americano GFS che invece ha dovuto cedere con un ribaltone dell’ultima ora, allineandosi al centro di calcolo del Vecchio Continente. La battaglia tra i due principali modelli andata in scena negli ultimi giorni, si è conclusa con l’ennesima batosta per il modello statunitense che continua ad essere inaffidabile nel medio termine rispetto ad una tradizione di grande professionalità che in realtà contraddistingue ECMWF da sempre.

E lo scenario che si concretizzerà nei prossimi giorni sull’Italia sarà il più freddo. L’anomala ondata di caldo provocata dall’Anticiclone si concluderà Sabato 4 Febbraio, quando l’aria fredda irromperà sull’Adriatico dai Balcani dove è in arrivo la più intensa ondata di gelo dell’inverno. Nel weekend violente tempeste di neve con autentici blizzard colpiranno Ucraina, Moldavia, Romania e Bulgaria, estendendosi poi anche a Grecia e Turchia. L’Italia verrà coinvolta inpieno da quest’irruzione fredda tra Domenica 5 e Lunedì 6 Febbraio, con temperature particolarmente basse soprattutto sulle Regioni adriatiche e al Sud. La Regione più fredda in assoluto sarà la Puglia.

E sarà solo l’inizio di una fase fredda che si prolungherà a lungo nel corso della prossima settimana. Non mancherà la neve, soprattutto al Sud, fin sulle coste della Puglia e più copiosa Lunedì in Sardegna e Sicilia. Uno scenario di cui parleremo in modo più approfondito nei prossimi aggiornamenti meteo di MeteoWeb. Intanto per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: