Previsioni Meteo, escalation del caldo sull’Italia: verso i +20°C e oltre al Nord

MeteoWeb

Giornata della Candelora eccezionalmente calda oggi al Nord Italia, con temperature tipicamente primaverili: abbiamo raggiunto ben +18°C a Imola e Desenzano del Garda, +17°C a Genova, Parma, Bergamo, Reggio Emilia, Arco, Fidenza, Faenza, Forlì, Cesena, Domodossola e Acqui Terme, +16°C a Milano, Bologna, Brescia, Ravenna, Monza, Modena, Cremona, Sassuolo, Carpi, Feltre, Casale Monferrato e Sondrio, +15°C a Torino, Trento, Merano, Novara, Mantova, Savona, Asti, Belluno, Rovereto, Avio, Peschiera del Garda, Alessandria, Bra, Fossano, Biella, Lodi, Pavia e Varese, +14°C a Verona, Bolzano, Cuneo, Aosta e Verbania.

La città più fredda è stata invece Venezia, avvolta nella foschia della laguna con una temperatura massima tipicamente invernale di appena +6,6°C. E’ stata, però, un’eccezione molto isolate. In generale, infatti, ha fatto caldo in tutto il Paese, anche al Centro/Sud, con +17°C a Reggio Calabria, +16°C a Roma, Foggia e Pescara, +15°C a Napoli, Palermo, Bari, Cagliari, Salerno e Siracusa. Nei prossimi giorni le temperature aumenteranno ulteriormente, in modo particolare al Centro/Nord dove già domani, Venerdì 3 Febbraio, raggiungeremo diffusamente i +20°C, con i picchi più elevati al Nord/Ovest. Una grande nevicata interesserà invece il versante settentrionale delle Alpi, con accumuli straordinari in Austria che innescheranno un caldo foehn sul Trentino Alto Adige e sulle Dolomiti.

In Italia il giorno più caldo sarà dopodomani, Sabato 4 Febbraio, quando la temperatura potrebbe arrivare a lambire addirittura i +25°C tra Piemonte e Lombardia, o comunque a superare diffusamente i +22/+23°C. Sempre Sabato, però, inizierà l’irruzione fredda che inizierà dalla Puglia e pian piano nel weekend si estenderà a tutt’Italia: le temperature torneranno fredde in poche ore, si attiveranno fenomeni di maltempo diffuso e avremo abbondanti nevicate. Perchè come recita il proverbio, se fa caldo nel giorno della Candelora siamo ancora “a mezzo inverno“: su MeteoWeb lo scriviamo da giorni, la stagione fredda è iniziata in ritardo e si prolungherà ancora a lungo.