Joe Biden inciampa e cade sulla scaletta dell’Air Force One | VIDEO

L’Air Force One di Joe Biden è decollato dall’aeroporto di Varsavia diretto a Washington. Lo riferiscono i giornalisti al seguito in Polonia, riferendo anche di un piccolo imprevisto capitato al Presidente USA.

Mentre stava salendo la scaletta dell’aereo, infatti, Biden è inciampato ed è caduto più o meno a metà strada sulle scale. Si è rialzato subito ed è entrato nel velivolo, dopo aver dato un rapido saluto con la mano davanti al portellone.

Questa è almeno la terza volta che Biden, 80 anni, cade mentre cerca di salire a bordo dell’Air Force One. Nel marzo 2021, Biden è inciampato due volte prima di colpire il ponte mentre cercava di partire per la Georgia. A quel tempo, l’allora vice addetta stampa della Casa Bianca Karine Jean-Pierre attribuì ad una folata di vento la caduta del Presidente. Nel maggio 2022, Biden è sembrato perdere brevemente l’equilibrio mentre saliva i gradini dell’Air Force One alla Andrews Air Force Base in rotta verso l’Illinois. Il mese successivo, il Presidente ha barcollato di nuovo mentre saliva i gradini prima di volare a Los Angeles per partecipare al Summit of the Americas.