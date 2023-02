Biden sugli oggetti volanti abbattuti: “non possiamo ancora confermare la loro natura e origine”

MeteoWeb

Le autorità statunitensi non sono ancora in grado di confermare la natura dei tre oggetti volanti non identificati abbattuti negli ultimi giorni in Alaska e in Canada. Lo ha detto il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando alla Casa Bianca. “Per il momento non ci sono prove che dimostrino un loro legame con il programma del governo cinese per l’invio di palloni spia a livello globale, né con programmi di sorveglianza di altri Paesi“, ha detto, aggiungendo che per ora l’intelligence “ritiene che potrebbero essere anche legati a compagnie private o enti di ricerca scientifica”.

“Non sappiamo ancora cosa siano i tre oggetti abbattuti la settimana scorsa ma al momento nulla fa pensare che siano legati alla Cina. Ho ordinato di abbatterli perché rappresentavano un rischio per il traffico aereo”, ha aggiunto il Presidente americano. “Darò ordine di abbattere qualsiasi oggetto volante che rappresenti un rischio per gli Stati Uniti“, ha detto ancora Biden, annunciando che la sua amministrazione è al lavoro “per stabilire nuovi parametri per l’identificazione di oggetti volanti”.

Biden ha dichiarato di aver incaricato il suo consigliere per la sicurezza nazionale di guidare uno sforzo a livello governativo per affrontare in sicurezza gli oggetti volanti nello spazio aereo. Gli Stati Uniti stabiliranno un migliore inventario di oggetti aerei senza equipaggio sopra lo spazio aereo del Paese e si assicureranno che sia “accessibile e aggiornato”, ha detto il Presidente. Il segretario di Stato Antony Blinken guiderà uno sforzo per aiutare a “stabilire norme globali comuni in questo spazio in gran parte non regolamentato”. “Questi passaggi porteranno a cieli più sicuri e protetti per i nostri viaggiatori aerei, i nostri militari, i nostri scienziati e anche per le persone a terra”, ha affermato Biden.

“L’abbattimento del pallone spia è stato un chiaro segnale alla Cina, ma non vogliamo il conflitto con Pechino. Continuerò a parlare con il Presidente Xi“, ha detto Biden, ribadendo tuttavia di “non voler chiedere scusa” per aver ordinato la distruzione del pallone spia cinese.

Biden: “nessun incremento anomalo di oggetti volanti nei nostri cieli”

Le autorità statunitensi non hanno segnalato un incremento anomalo nel numero di oggetti volanti localizzati nello spazio aereo federale, ha dichiarato Biden. “La localizzazione di nuovi oggetti è dovuta soprattutto alle misure di sicurezza che abbiamo messo in campo dopo l’abbattimento del pallone spia del governo cinese: in ogni caso, questi velivoli rappresentano una nuova sfida, e richiedono un cambiamento nel nostro approccio alla sicurezza dello spazio aereo”, ha detto.

Gli Stati Uniti non possono escludere il rischio di essere sorvegliati da parte di oggetti volanti non identificati, ha affermato Biden. Le autorità USA hanno anche aggiunto che i tre palloni abbattuti dopo quello cinese probabilmente erano innocui. In sostanza potrebbe essersi trattato soltanto di sonde meteorologiche o cose del genere. “Abbiamo agito con grande cautela” in un’opportunità che ha permesso agli Stati Uniti di abbattere gli oggetti in sicurezza, ha detto il Presidente. Biden ha detto di aver parlato personalmente con il Primo Ministro canadese Justin Trudeau da quando uno degli oggetti è stato abbattuto sopra il Canada. Le forze armate statunitensi e canadesi stanno lavorando per recuperare gli oggetti, ha affermato il Presidente.

Funzionari federali hanno affermato che il primo pallone di sorveglianza cinese abbattuto al largo della costa della Carolina del Sud era in grado di condurre operazioni di raccolta di informazioni sui segnali. In confronto, si ritiene che gli oggetti successivi, che non sono stati attribuiti a uno specifico Paese o entità, siano molto più piccoli.

Da domenica nessun nuovo avvistamento sugli USA

Il Pentagono non è a conoscenza di ulteriori oggetti non identificati apparsi nello spazio aereo degli Stati Uniti da quando l’ultimo è stato abbattuto domenica, ha dichiarato il Segretario alla Difesa Lloyd Austin in una conferenza stampa presso il quartier generale della NATO a Bruxelles. “Non sono a conoscenza di nessuno che sia stato segnalato operante in questo spazio nelle ultime 48 ore”, ha detto. “Ma in termini di importanza o meno dei detriti, è assolutamente importante e faremo tutto il possibile per recuperare i detriti, se possibile. Questo ci aiuterà a imparare molto di più su cosa sono questi oggetti”.