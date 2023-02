Brasile, disastrose inondazioni a San Paolo: bilancio delle vittime sempre più grave, “a volte la natura ci coglie di sorpresa” | FOTO

MeteoWeb

Il bilancio delle vittime delle inondazioni devastanti che hanno colpito il Sud/Est del Brasile è salito a 40, secondo i dati ufficiali. Il presidente Luiz Inacio Lula da Silva ha visitato la regione e ha affermato che le case non dovrebbero più essere costruite in aree a rischio di frane e grandi inondazioni.

Le autorità dello stato di San Paolo hanno confermato che altre 4 persone sono decedute, oltre alle 36 conteggiate il giorno precedente, ma si teme che il bilancio possa aggravarsi ulteriormente, in quanto sono dozzine le persone disperse.

Lula ha sorvolato la località costiera di Sao Sebastiao e si è impegnato ad aiutare a ricostruire la città costruendo nuove case in luoghi più sicuri. Ha anche affermato che il governo deve lavorare per ripristinare le infrastrutture chiave come le strade danneggiate dalle frane.

Le inondazioni nello Stato costiero di San Paolo sono state le ultime di una serie di disastri che hanno recentemente colpito il Brasile, dove costruzioni scadenti, spesso sui pendii, tendono a determinare conseguenze tragiche durante la stagione delle piogge del Paese.

“A volte la natura ci coglie di sorpresa, ma a volte anche noi sfidiamo la natura,” ha detto Lula. “Penso che sia importante che nessuna delle 2 cose accada,” ha aggiunto. “Esprimo la mia solidarietà alla gente di Sao Sebastiao e spero che ciò non accada mai più“.

La forte ondata di maltempo si è verificata durante il periodo delle vacanze di Carnevale in Brasile probabilmente aggravando il bilancio umano del disastro naturale.

Sao Sebastiao è stato l’epicentro dell’inondazione poiché nella località stati segnalati 39 morti, ma forti piogge hanno colpito anche città vicine come Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba, dove è stata segnalata una vittima, secondo il governo dello Stato di San Paolo.

Più di 2mila persone sono state costrette a lasciare le proprie case dopo che intense precipitazioni, oltre 600 mm, hanno colpito la costa dello Stato più ricco del Brasile, ha affermato il governo, aggiungendo che si tratta del dato cumulativo più alto mai registrato in Brasile.

Sono stati dichiarati 3 giorni di lutto nello Stato e lo stato di calamità di 180 giorni per 6 città dopo il disastro, l’ultimo di una serie di recenti catastrofi naturali.